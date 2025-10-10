Новини
Любопитно »
"Кралицата на романтиката" Нора Робъртс навършва 75 г. днес

"Кралицата на романтиката" Нора Робъртс навършва 75 г. днес

10 Октомври, 2025 11:44 445 0

  • нора робъртс-
  • писателка-
  • рожден ден

Вижте любопитни факти за писателката

"Кралицата на романтиката" Нора Робъртс навършва 75 г. днес - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес своя рожден ден празнува Нора Робъртс – едно от най-обичаните и разпознаваеми имена в света на любовните романи. Истинското ѝ име е Елинор Мари Робъртс, а творчеството ѝ е вдъхновило милиони читатели по цял свят. Макар често наричана „кралицата на любовните романи“, тя е много повече от това – автор с впечатляваща продуктивност, ярък стил и умение да преплита човешките емоции с напрежение, мистика и силни женски образи.

От скромно начало до литературен феномен

Нора Робъртс е родена в Силвър Спринг, Мериленд, в семейство на ирландски католици – наследство, което често се усеща в героите и историите ѝ. Преди да се посвети на писането, тя работи като секретарка и майка на пълен работен ден. Истинският ѝ пробив идва в началото на 80-те години, когато първият ѝ роман "Ирландска магия" излиза и веднага привлича вниманието на издателите и публиката.

Удивителна продуктивност

Робъртс е известна със своята дисциплина – пише всеки ден, включително по празници. За няколко десетилетия тя е създала над 200 романа, като някои от тях са под псевдонима Дж. Д. Роб – серията за детективката Ив Далас, която съчетава криминални елементи и научна фантастика.

Награди и признания

Нора Робъртс е многократен носител на престижни литературни отличия, включително наградите RITA, присъждани от Romance Writers of America. Нейни книги редовно оглавяват класациите на New York Times и са преведени на десетки езици.

Жените, които вдъхновяват

Авторката често казва, че героините ѝ не чакат спасение – те го създават сами. Затова персонажите ѝ са силни, независими и целеустремени – адвокатки, полицайки, писателки, предприемачки.

Живот извън светлината на прожекторите

Въпреки огромната си слава, Нора Робъртс избягва публичността. Тя живее в Мериленд със съпруга си и се посвещава на любимите си занимания – готвене, градинарство и работа в семейната винарна.

✨ Наследството на една разказвачка

С повече от 500 милиона продадени книги, Нора Робъртс остава символ на постоянство, страст и вдъхновение. Историите ѝ продължават да събуждат вяра в любовта, смелостта и новото начало.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ