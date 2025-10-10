Виктория Бекъм разкри "опасен" навик в леглото: Дейвид трябва да спи с едно отворено око!

Британската дизайнерка и бивша певица Виктория Бекъм сподели подробности за ежедневието си с футболиста Дейвид Бекъм, с когото са женени повече от 25 години. В интервю за The Sun 51-годишната модна икона разкри, че двамата рядко гледат телевизия заедно, но отделят време за книги и подкасти.

„Не гледаме много телевизия – понякога се увличаме по някой сериал. Наскоро изгледахме Tulsa King със Силвестър Сталоун и много ни хареса. И двамата обичаме да слушаме подкасти“, казва Бекъм. „А аз чета трилъри в леглото, така че Дейвид по-добре да спи с едно отворено око“, шегува се дизайнерката.

Виктория споделя, че често препоръчва книги на съпруга си, но Дейвид Бекъм предпочита да си купува нов екземпляр, вместо да ползва нейния, поради обсесивно-компулсивното си разстройство.

Тя разкрива и детайли от вечерната си рутина, включително, че използва LED маска за лице всяка вечер преди сън. Виктория добавя още, че Дейвид хърка силно, поради което тя спи с тапи за уши.

Пош Спайс, която от години е известна със своя сериозен израз и рядко се усмихва публично, коментира и причината за това поведение. В документалната поредица на Netflix, посветена на кариерата и личния ѝ живот, тя обяснява, че това се дължи на начина, по който позира на червения килим редом до съпруга си.

„Винаги съм изглеждала мрачна, защото на червения килим Дейвид винаги застава отляво. Когато се усмихвам отдясно, изглеждам зле, така че просто не се усмихвам. Усмихвам се отвътре, но никой не го вижда“, коментира дизайнерката.

Тя признава, че след разпадането на Spice Girls през 2000 г. и неуспешния опит за самостоятелна музикална кариера, самочувствието ѝ е било сериозно засегнато. „Хората и медиите постоянно поставяха под съмнение какво правя. Знаех, че не съм най-добрата певица или танцьорка, но когато непрекъснато чувате, че не сте достатъчно добри, това боли“, споделя Бекъм.

Дейвид Бекъм в същия документален филм отбелязва, че когато се запознали, Виктория била „усмихната, уверена и жизнена“, но с времето тази страна от характера ѝ постепенно изчезнала.

„Хората мислеха, че съм намръщена жена, която никога не се усмихва, и не грешаха напълно“, признава Виктория, обяснявайки, че постоянният медиен натиск я е направил по-затворена. „Щом видя камера, се променям. Вдигам защитата си. Това е бронята ми.“

Новият документален филм Victoria Beckham, дело на продуцентите на хитовите поредици Beckham и Becoming с Мишел Обама, проследява работата на дизайнерката в навечерието на Парижката седмица на модата през септември миналата година и надниква зад кулисите на нейния моден бранд.

Дейвид Бекъм, който самият засне собствена успешна документална поредица за Netflix през 2023 г., признава, че не било лесно да убеди съпругата си да се включи в проекта. По думите му Виктория е „изключително трудолюбива и изключително умна“, а светът заслужава да види тази нейна страна.