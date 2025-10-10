Новини
Тейлър Суифт възмути мрежата с нова песен - възпя достойнството на годеника си

10 Октомври, 2025 17:01 445 4

В новата си песен Тейлър пее, че "любовта му е ключът, който е отворил бедрата ѝ"

Тейлър Суифт възмути мрежата с нова песен - възпя достойнството на годеника си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт отново се оказа в центъра на обществен дебат, след като новият ѝ албум The Life of a Showgirl предизвика полемика заради откровените си текстове и наситени със сексуални метафори композиции. Албумът, който излезе в началото на октомври, бележи рязка промяна в артистичния стил на певицата, позната досега с по-интимни и романтични теми.

Най-коментираната песен в проекта е „Wood“, където Суифт използва символиката на дървото като многопластова метафора за желанието, мъжката сила и изцелението чрез любов. В един от куплетите тя пее:

„Твоята магическа пръчка разчупи проклятието в мен

Изгради ме от трески и спомени

Когато ме докосна, коленете ми станаха корени

И разцъфнах под теб.“

В припева певицата продължава с откровен, почти еротичен тон:

„Той е моят мъж от дъб, моята свещена жар

Той отвори бедрата ми, прошепна името ми

В неговата гора съм свободна

Дървото му е създадено за мен.“

Според музикални наблюдатели песента е своеобразен автопортрет на певицата в нова светлина – по-зряла, чувствена и самоуверена. Мнозина я свързват с връзката ѝ с американския футболист Травис Келси, като откриват препратки към стабилността и „силата“ на техните отношения - очевидно и сексуалните.

Албумът включва и други провокативни композиции, сред които “Velvet Crown” и “Naked Reputation”, които разглеждат теми като власт, контрол и сексуална идентичност. В някои песни Тейлър Суифт използва религиозни и митологични образи — от „жрица в димящ храм“ до „света жена, изгонена заради страстта си“.

Докато част от феновете приветстват новата посока като смела еволюция, други, включително родители на млади слушатели, изразиха безпокойство от рязката промяна в тона. Според тях текстовете съдържат твърде явен сексуален подтекст, който „не съответства на публиката, израснала с невинния образ на Тейлър Суифт от времето на Love Story и You Belong With Me“.

Междувременно самата певица защити решението си с думите: „Винаги съм писала за любовта — само че сега я разбирам по друг начин. Жената, която съм днес, не се страхува да говори за това, което чувства, мисли и преживява.“

Независимо от противоречията, The Life of a Showgirl се превърна в търговски феномен, оглавявайки класациите в САЩ, Великобритания и Австралия. Продажбите му преминаха границата от 3 милиона копия само за първата седмица, а критиците го определят като „най-рисковия, но и най-свободен“ проект на Тейлър до момента.

В културен контекст албумът затвърждава позицията ѝ не само като мегазвезда, но и като артист, който предизвиква дискусии за границите между интимността, изкуството и женската автономия в съвременната поп музика.


