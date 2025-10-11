Новини
Съпругата на външния министър става водеща на новините в Нова телевизия

Съпругата на външния министър става водеща на новините в Нова телевизия

11 Октомври, 2025 09:47 2 042 45

Интересни рокади се случват в ефира на телевизията

Съпругата на външния министър става водеща на новините в Нова телевизия - 1
Снимка: Facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Грандиозни промени настъпват в екипа на NOVA. От 13 октомври зрителите ще видят нови лица в ефира на телевизията – Мина Илиева и Виолета Манчева се присъединяват към екипа на информационните емисии.

Съпругата на министъра на външните работи Георг Георгиев – Виолета Манчева, ще поеме късните новини на Нова телевизия от понеделник. Красивата брюнетка, позната от ефира на Bulgaria ON AIR, влиза в праймтайм слотa на медията и вече е новото лице на нюзрума.

Съпругата на външния министър става водеща на новините в Нова телевизия
Снимка: NOVA

Манчева и министър Георгиев са заедно от години, а през септември 2022 г. официално си казаха „да“ в Троянския манастир. Кум на сватбата беше самият Бойко Борисов, който, по думите на близки, „подтикнал“ двойката най-после да мине под венчило. Малко по-късно двамата направиха и гражданския си брак в Банкя.

Мина Илиева ще поеме първите новини за деня в сутрешния блок „Здравей, България“, след като досега беше сред познатите лица на информационния канал NOVA NEWS. Тя започва кариерата си като стажант в нюзрума на NOVA, а след това натрупва опит като репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години.

Съпругата на външния министър става водеща на новините в Нова телевизия
Снимка: NOVA

Журналистката е завършила специалност „Журналистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има богат опит в отразяването на политически, социални и културни теми.

С рокадата NOVA съобщава, че залага на ново поколение професионалисти, които да внесат свежа енергия и модерен почерк в ефира.

От друга страна добре познатата репортерка и водеща на новините Лилия Мустакова напуска телевизията и продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът ѝ благодари за нейната ползотворна работа и ѝ пожелава успех в бъдещите начинания.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нова Сорос ТВ

    62 4 Отговор
    Гербажиите съвсем изнагляха тотално!

    09:48 11.10.2025

  • 2 муцунка

    48 3 Отговор
    ДИбеЛи връзки,майна!

    09:49 11.10.2025

  • 3 Боруна Лом

    31 3 Отговор
    ТАЯ Е ТОЯ ЗА ОНЯ ГЕРГИ

    09:50 11.10.2025

  • 4 Що що що

    50 3 Отговор
    Само отбрани простит.ки !
    Машала!

    09:50 11.10.2025

  • 5 Колю

    58 2 Отговор
    Това не са телевизии, а медиен бардак на мафията!

    09:51 11.10.2025

  • 6 Безсрамие!

    27 2 Отговор
    Тази дори и не си е издухала работата!

    09:54 11.10.2025

  • 7 Новичок

    35 2 Отговор
    Целуващи ръце и г.... "Гербери" отврат.Пфу...

    09:55 11.10.2025

  • 8 Гекон

    28 2 Отговор
    Какво ярко провинциално излъчване имат и двете!

    09:57 11.10.2025

  • 9 Завръща се

    26 0 Отговор
    връзкарството.

    Коментиран от #31

    09:58 11.10.2025

  • 10 вест гост

    18 2 Отговор
    какъв език на УмразЪтЪ. Каква долна и неподправена завист срещу успешните млади хора на Бате Гой-ко, неговия истински ЕЛИТ.

    09:58 11.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Боку

    21 0 Отговор
    Аз си мислех, че е на левия бряг

    Коментиран от #29

    10:00 11.10.2025

  • 13 Пижов

    24 2 Отговор
    Стилът леко напомня на Софи Маринова.
    😁

    Коментиран от #16

    10:00 11.10.2025

  • 14 Красимира

    25 2 Отговор
    Защо в банката подписвам декларация, че не съм женена за политик, а тук не?

    10:00 11.10.2025

  • 15 Бай онзи

    20 2 Отговор
    Тоя олюв жена ли има бре??

    10:01 11.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 САМО ПИТАМ

    21 2 Отговор
    В ТАЯ "НЕЗАВИСИМА МЕДИЯ" ДРУГИ ИМА ЛИ....???

    10:02 11.10.2025

  • 18 ООрана държава

    22 2 Отговор
    Гербарите и тая талавизия ли налазиха? Останаха ли свободни медии тука?

    Коментиран от #37

    10:03 11.10.2025

  • 19 шуробаджанащина

    20 2 Отговор
    Няма, няма! Той, министърът, няма нищо общо.....тя сама - конкурси, мъки...

    10:03 11.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ууууууууууууууу

    12 1 Отговор
    Уууууууууууууууу

    10:05 11.10.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 става водеща на новините

    15 2 Отговор
    демек поредната калинка с връзки
    да се надува и кифлосва
    като другите фитки

    10:09 11.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Госあ

    8 2 Отговор
    чалгарите на тиквата…

    10:20 11.10.2025

  • 26 Аааа

    7 2 Отговор
    късните новини голи ли ще бъдат? Имаше едно време такива - за по голяма гледаемост. Време е отново да се въведе щото никой не гледа тъпите предавания тези тв.

    10:21 11.10.2025

  • 27 Хм...

    8 0 Отговор
    Българските телевизии са източник на пропаганда и манипулации, обслужват интересите на дебелите момчета.

    10:23 11.10.2025

  • 28 Кастинг

    6 0 Отговор
    външния министър е целунал ръката на Боко, той пък е звъннал на правилните хора в Нова и те "случайно" са я избрали

    Коментиран от #32

    10:23 11.10.2025

  • 29 Ами той е

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Боку":

    Жената е за прикритие.Не четеш ли,че лично Борисов ги е "омъжил"?

    10:23 11.10.2025

  • 30 Фейк на часа

    6 0 Отговор
    Не може да се изкачиш нагоре в кариерата на политик или бизнесмен без да демонстрираш бясна русофобия. Бясната русофобия е начин, според който хора с ограничен интелект и качества могат да спечелят много пари. Георг е поредният пример, който доказва как един семпъл човечеч може да стане министър. А госпожата ще взема някаква огромна заплата за нищоправене на телевизия, която никой не гледа. Русофобията е един от начините да се задейства отрицателната селекция, да се маскират престъпни дейности, дори ограбване на собствения си народ.

    10:24 11.10.2025

  • 31 Че то

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Завръща се":

    открай време си е тук и никога не си е тръгвало за да се завръща бре.

    10:26 11.10.2025

  • 32 Целунал е човека ръката,

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Кастинг":

    а десет минути преди това Боко какво е държал с тази ръка :)

    10:26 11.10.2025

  • 33 Перо

    3 0 Отговор
    Толкова време сме в ЕС и простотиите от 100 г. още продължава! Качества, рейтинг, образование, опит и каквито и да е кадрови изисквания са недопустими! Единственият критерии са връзките и секса в големите фирми и държавни учреждения! Иначе може мозъка да е на пиле!

    10:28 11.10.2025

  • 34 Няма

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Вярно":

    значение каква е стига да е хубава, ама требе голи снимки да пусне за да преценим.

    10:30 11.10.2025

  • 35 Правилен избор

    1 0 Отговор
    Важното е, че е "отразила" този перспективен комсомолец Гьоре, което недвусмислено показва наличие на едно от основните умения в журналистиката.

    10:31 11.10.2025

  • 36 Сериозно

    2 0 Отговор
    ли ? Та тя е толкова куха и самонадеяна селянка , че не знам кой би издържал и пет минути да я гледа ! Преди време участваше в "Черешката" - отврат от всякъде , при това дори не се храни въвпитано , дори и нож не може да ползва . Грозна работа !

    10:32 11.10.2025

  • 37 Гледайте YouTube

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "ООрана държава":

    Има толкова много канали, които дават алтернативната позиция. Намерете подходящите за вас и не си губете времето с телевизия. Инсталирайте си блокери на рекламите на браузъра и това е всичко. Снощи ми дойдоха на гости едно семейство за около час и половина, трябваше да включа БТВ колкото за фон - това е някакъв ужас, едно, че е пълно с безсмилени предавания и второ, че ти набиват в мозъка буквално със стотици дразнещи реклами.

    10:32 11.10.2025

  • 38 добре

    0 0 Отговор
    скука, никого не дразнят

    10:33 11.10.2025

  • 39 Това ще да е

    3 0 Отговор
    Тоест намистаме боклуците по кофите.

    10:35 11.10.2025

  • 40 Диктатурата

    2 0 Отговор
    Се окопава в медиите. Класика. И едни обективни новини ще гледаме .....

    10:37 11.10.2025

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Тишо, у нас няма как църковния да е преди гражданския❗ Ама ти откъде да знаеш❗

    10:42 11.10.2025

  • 42 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Ето ти факт , че пишеш глупости:
    "Подписването е в Банкя
    през АВГУСТ 2022-а,
    а църковният брак е сключен
    през СЕПТЕМВРИ
    същата година в Троянския манастир."

    10:43 11.10.2025

  • 43 Пак ли сводника Борисов бре

    1 0 Отговор
    и тая ли по линия на младежкият ГЕРБ ...

    10:45 11.10.2025

  • 44 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Това по повод написаното :
    "Манчева и министър Георгиев са заедно от години, а през септември 2022 г. официално си казаха „да“ в Троянския манастир......
    Малко по-късно двамата направиха и гражданския си брак в Банкя."

    10:46 11.10.2025

  • 45 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор
    Сега можеш да ми из-три- еш❗
    Можеш и да ме бло-ки-раш❗
    Това можеш❗

    10:47 11.10.2025