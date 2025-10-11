Съпругата на външния министър става водеща на новините в Нова телевизия

Грандиозни промени настъпват в екипа на NOVA. От 13 октомври зрителите ще видят нови лица в ефира на телевизията – Мина Илиева и Виолета Манчева се присъединяват към екипа на информационните емисии.
Съпругата на министъра на външните работи Георг Георгиев – Виолета Манчева, ще поеме късните новини на Нова телевизия от понеделник. Красивата брюнетка, позната от ефира на Bulgaria ON AIR, влиза в праймтайм слотa на медията и вече е новото лице на нюзрума.
Манчева и министър Георгиев са заедно от години, а през септември 2022 г. официално си казаха „да“ в Троянския манастир. Кум на сватбата беше самият Бойко Борисов, който, по думите на близки, „подтикнал“ двойката най-после да мине под венчило. Малко по-късно двамата направиха и гражданския си брак в Банкя.
Мина Илиева ще поеме първите новини за деня в сутрешния блок „Здравей, България“, след като досега беше сред познатите лица на информационния канал NOVA NEWS. Тя започва кариерата си като стажант в нюзрума на NOVA, а след това натрупва опит като репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години.
Журналистката е завършила специалност „Журналистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и има богат опит в отразяването на политически, социални и културни теми.
С рокадата NOVA съобщава, че залага на ново поколение професионалисти, които да внесат свежа енергия и модерен почерк в ефира.
От друга страна добре познатата репортерка и водеща на новините Лилия Мустакова напуска телевизията и продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът ѝ благодари за нейната ползотворна работа и ѝ пожелава успех в бъдещите начинания.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
09:48 11.10.2025
09:49 11.10.2025
09:50 11.10.2025
Машала!
09:50 11.10.2025
09:51 11.10.2025
09:54 11.10.2025
09:55 11.10.2025
09:57 11.10.2025
Коментиран от #31
09:58 11.10.2025
09:58 11.10.2025
Коментиран от #29
10:00 11.10.2025
😁
Коментиран от #16
10:00 11.10.2025
10:00 11.10.2025
10:01 11.10.2025
10:02 11.10.2025
Коментиран от #37
10:03 11.10.2025
10:03 11.10.2025
10:05 11.10.2025
става водеща на новините
да се надува и кифлосва
като другите фитки
10:09 11.10.2025
10:20 11.10.2025
10:21 11.10.2025
10:23 11.10.2025
Коментиран от #32
10:23 11.10.2025
Ами той е
До коментар #12 от "Боку":Жената е за прикритие.Не четеш ли,че лично Борисов ги е "омъжил"?
10:23 11.10.2025
10:24 11.10.2025
Че то
До коментар #9 от "Завръща се":открай време си е тук и никога не си е тръгвало за да се завръща бре.
10:26 11.10.2025
Целунал е човека ръката,
До коментар #28 от "Кастинг":а десет минути преди това Боко какво е държал с тази ръка :)
10:26 11.10.2025
10:28 11.10.2025
Няма
До коментар #16 от "Вярно":значение каква е стига да е хубава, ама требе голи снимки да пусне за да преценим.
10:30 11.10.2025
10:31 11.10.2025
10:32 11.10.2025
Гледайте YouTube
До коментар #18 от "ООрана държава":Има толкова много канали, които дават алтернативната позиция. Намерете подходящите за вас и не си губете времето с телевизия. Инсталирайте си блокери на рекламите на браузъра и това е всичко. Снощи ми дойдоха на гости едно семейство за около час и половина, трябваше да включа БТВ колкото за фон - това е някакъв ужас, едно, че е пълно с безсмилени предавания и второ, че ти набиват в мозъка буквално със стотици дразнещи реклами.
10:32 11.10.2025
10:33 11.10.2025
10:35 11.10.2025
10:37 11.10.2025
10:42 11.10.2025
"Подписването е в Банкя
през АВГУСТ 2022-а,
а църковният брак е сключен
през СЕПТЕМВРИ
същата година в Троянския манастир."
10:43 11.10.2025
10:45 11.10.2025
"Манчева и министър Георгиев са заедно от години, а през септември 2022 г. официално си казаха „да" в Троянския манастир......
Малко по-късно двамата направиха и гражданския си брак в Банкя."
10:46 11.10.2025
Можеш и да ме бло-ки-раш❗
Това можеш❗
10:47 11.10.2025