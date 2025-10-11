Какво се случва със здравето на Венета Райкова?

През последните дни телевизионните зрители се чудят едно нещо. Болна ли е наистина новата водеща на "Преди обед" Венета Райкова? Защо блондинката изчезна от екрана точно когато избухна напрежението в екипа на предаването?

Сензацията гръмна само два дни след новината, че bTV се разделя с дългогодишния си продуцент Георги Тошев – човекът, стоял зад облика на предаването от самото му създаване. Петък донесе шока, а в неделя Венета Райкова хвърли бомбата – обяви в социалните мрежи, че е болна и няма да води „Преди обед“ цяла седмица. Феновете ѝ останаха в шок, а коментарите в мрежата – безкрайни, пише Шоу Блиц

Какво се случва с русата амбиция?

Според близки до водещата, Венета буквално е повалена от силна болка и неразположение. Истината, с която мнозина спекулират, е, че тя е направила тежък отит – възпаление на ухото, което я извадило от строя и наложило спешно лечение. Здравословният проблем не е за подценяване, тъй като причинява световъртеж, загуба на равновесие и силни болки, твърдят медицински лица.

„Венета, оправяй се, оздравявай“, ѝ пожелаха от малкия екран тримата ѝ заместници – Петър Дочев, Яна Донева и Оля Малинова, които заеха нейното място в понеделник сутрин. Всичко това се случи едва месец след гръмкото ѝ завръщане в ефир.

В социалните мрежи веднага се появиха предположения, че болестта е „удобна пауза“, докато утихне напрежението след раздялата с Жоро Тошев. Други пък смятат, че Венета е станала жертва на стреса и емоционалното напрежение, натрупано през последните седмици.

Каквато и да е истината Венета Райкова едва ли дълго ще стои настрана от ефира и се очаква сама да сподели през какво е преминала, когато се върне на екран.