Никол Кидман след развода: Понякога се чувствам като 5-годишна

Актрисата Никол Кидман, която наскоро подаде документи за развод с музиканта Кийт Ърбан след над 19-годишен брак, сподели пред медиите, че се чувства по-зряла и готова да предава житейския си опит и мъдрост на другите. В разговор с Harper’s Bazaar тя обяснява, че с годините натрупва преживявания, които желае да сподели, без да налага решения.

„Понякога се чувствам наистина много, много стара, защото имам толкова много житейски преживявания. А друг път се чувствам като малко момиченце, сякаш изведнъж съм на пет години“, казва Кидман. Тя допълва, че обича да се забавлява, да танцува и да бъде спонтанна, но сега усеща необходимост да споделя наученото в годините: „Искам да предам част от това знание и мъдрост, и всичко, което съм научила.“

Актрисата подчертава, че не си поставя за цел да казва на хората какво да правят, но е готова да споделя лични преживявания и наблюдения, които другите могат да използват по собствен път.

Кидман признава още, че през годините е работила върху приемането на аспекти от външния си вид, които преди не е харесвала. Тя казва, че е започнала да цени светлата си кожа — която по-раншно е критикувала — защото е „много ефектна на екрана“. Освен това отбелязва, че височината ѝ е станала черта, която ѝ дава предимство, и че вече се чувства свободна да избира начин на хранене и присъствие според собственото си самочувствие.

Тези признания идват в период на лична трансформация за Никол Кидман. След официалното подаване на документи за развод на 30 септември 2025 г., тя говори открито за „непреодолимата болка“ и трудностите на този период, заявявайки, че най-ценното, което е научила, е способността да премине през тежки моменти, като ги почувства и приеме, а не ги замразява.

В момента кино звездата се е фокусирала върху ролята си на майка на четири деца — две с Ърбан и две с бившия ѝ съпруг Том Круз — като подчертава, че близките ѝ дават смисъл и опора в преходния етап на живота ѝ.

Тя индиректно заговаря и за високия медиен натиск, който цял живот ѝ е оказван, заявявайки, че публичната критика може „да те унищожи“, ако не се научиш да поставяш граници.