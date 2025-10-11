Новини
Никол Кидман след развода: Понякога се чувствам като 5-годишна

11 Октомври, 2025 12:17 404 8

  • никол кидман-
  • актриса-
  • развод-
  • раздяла-
  • кийт ърбан

След тежката раздяла с Кийт Ърбан актрисата смята, че сега иска да споделя знанията и мъдростта си с други

Никол Кидман след развода: Понякога се чувствам като 5-годишна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актрисата Никол Кидман, която наскоро подаде документи за развод с музиканта Кийт Ърбан след над 19-годишен брак, сподели пред медиите, че се чувства по-зряла и готова да предава житейския си опит и мъдрост на другите. В разговор с Harper’s Bazaar тя обяснява, че с годините натрупва преживявания, които желае да сподели, без да налага решения.

Понякога се чувствам наистина много, много стара, защото имам толкова много житейски преживявания. А друг път се чувствам като малко момиченце, сякаш изведнъж съм на пет години“, казва Кидман. Тя допълва, че обича да се забавлява, да танцува и да бъде спонтанна, но сега усеща необходимост да споделя наученото в годините: „Искам да предам част от това знание и мъдрост, и всичко, което съм научила.“

Актрисата подчертава, че не си поставя за цел да казва на хората какво да правят, но е готова да споделя лични преживявания и наблюдения, които другите могат да използват по собствен път.

Кидман признава още, че през годините е работила върху приемането на аспекти от външния си вид, които преди не е харесвала. Тя казва, че е започнала да цени светлата си кожа — която по-раншно е критикувала — защото е „много ефектна на екрана“. Освен това отбелязва, че височината ѝ е станала черта, която ѝ дава предимство, и че вече се чувства свободна да избира начин на хранене и присъствие според собственото си самочувствие.

Тези признания идват в период на лична трансформация за Никол Кидман. След официалното подаване на документи за развод на 30 септември 2025 г., тя говори открито за „непреодолимата болка“ и трудностите на този период, заявявайки, че най-ценното, което е научила, е способността да премине през тежки моменти, като ги почувства и приеме, а не ги замразява.

В момента кино звездата се е фокусирала върху ролята си на майка на четири деца — две с Ърбан и две с бившия ѝ съпруг Том Круз — като подчертава, че близките ѝ дават смисъл и опора в преходния етап на живота ѝ.

Тя индиректно заговаря и за високия медиен натиск, който цял живот ѝ е оказван, заявявайки, че публичната критика може „да те унищожи“, ако не се научиш да поставяш граници.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Понякога се чувствам като 5-годишна

    3 0 Отговор
    нищо учудващо

    повечето жени сте с мислене на деца
    за някои ситуации в живота

    Коментиран от #6, #8

    12:21 11.10.2025

  • 2 Някои

    2 0 Отговор
    Жени стават за секс много дълго време.

    12:21 11.10.2025

  • 3 Кво се прайш, ма!

    2 0 Отговор
    Гониш шейсеттака и няма връщане назад!

    12:22 11.10.2025

  • 4 Коментиращ

    3 0 Отговор
    Отвратителни са хелливудци!
    Отврат!
    Пошлост, продажба на плът и никакви семейни ценности?!
    Женитбата е превърната в спорт - колкото повече бракове толкова повече се хвалят пред себеподобните?!
    А медии като тая редовно рекламират пошлостта, пр.ституцията и всяка друга форма на продажба на плът?!
    И до кога така?!

    12:23 11.10.2025

  • 5 Сталин

    2 0 Отговор
    Как понякога, тая талмудистка змия винаги е била с пилешки мозък

    12:23 11.10.2025

  • 6 Сталин

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Понякога се чувствам като 5-годишна":

    Жената е едно нещо с голяма уста и малко мозък

    12:27 11.10.2025

  • 7 Мъж

    0 0 Отговор
    Ще им се исцъркам на ПП дб в тенджерето с супа

    12:32 11.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Понякога се чувствам като 5-годишна":

    И постоянно трябва са ги наблюдаваш,
    щото за момент да ги оставиш
    и току лапнат нещо чуждо ❗😉

    12:34 11.10.2025