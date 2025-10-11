Новини
Любопитно »
Тайра Банкс озадачи феновете си - пусна своя марка "горещ сладолед" (ВИДЕО)

Тайра Банкс озадачи феновете си - пусна своя марка "горещ сладолед" (ВИДЕО)

11 Октомври, 2025 14:44 568 5

  • тайра банкс-
  • супермодел-
  • модел-
  • сладолед-
  • горещо

Супермоделът обясни объркващата концепция на новия продукт в профила си в Инстаграм

Тайра Банкс озадачи феновете си - пусна своя марка "горещ сладолед" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тайра Банкс предизвика вълна от недоумение сред феновете си, след като представи новия си продукт – „горещ сладолед“.

51-годишният супермодел и телевизионна звезда публикува видео в Instagram, в което обяснява концепцията зад новото предложение на своята компания Smize & Dream Ice Cream, описвайки го като „гореща версия“ на един от най-популярните си вкусове – Fairy Dough Diva.

Банкс, която по-рано тази година отвори първия си сладоледен магазин в Австралия, заяви, че новият десерт, наречен Fairy Dough Diva Hot Mama, е „копринен, гладък и приятно топъл“, но не представлява разтопен сладолед. Според нея рецептата включва „горещ крем с вкус на ванилови бисквити, допълнен с крем Шантийи, цветни поръски и парче от специално приготвена домашна бисквита с маслен вкус“.

Публикацията ѝ предизвика бурни реакции онлайн. Мнозина потребители признаха, че не разбират концепцията. Под видеото се появиха десетки коментари като: „Окей, но какво е горещ сладолед?“, „Тайра, какво е това?“ и „Това просто разтопен сладолед ли е?“

Въпреки объркването, част от последователите ѝ проявиха интерес към новия продукт. Един фен написа: „Горещ сладолед? Тайра, официално ми разби мозъка! Трябва да го опитам.“ Друг добави: „Всичко това ме обърква, но ще пробвам.“

Някои скептици обаче определиха идеята като маркетингов трик. „Момиче, това е просто сладолед, който си стоплила в микровълновата“, коментира потребител, а друг добави: „Така нареченият горещ сладолед просто звучи като горещ шоколад или лате.“

Тайра Банкс реагира с ново видео, в което уточни, че продуктът не е нито „лате“, нито „горещ шоколад“, а представлява „любимите вкусове на сладоледа, трансформирани в течна форма“.

Въпреки обясненията, повечето потребители останаха скептични към идеята. Един от коментарите, набрал популярност, гласеше: „От години си топля сладоледа в микровълновата – явно съм изпреварил времето си.“

Предстои да разберем дали иновацията на модела е новото чудо в света на десертите или, както предполагат някои от феновете ѝ, просто разтопен, но все пак вкусен сладолед.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знаем

    2 0 Отговор
    Ние как Тайра пуска "горещ шоколад"! Както всички други жени.

    14:52 11.10.2025

  • 2 Сеирджия

    1 0 Отговор
    Изключителна новина!!! Сигурно го прави в тоалетната.

    14:59 11.10.2025

  • 3 кака кифла

    1 0 Отговор
    озадачи феновете си - пусна своя марка
    горещо коте срещу такса

    15:12 11.10.2025

  • 4 глоги

    0 0 Отговор
    51-годишнАТА супермоделКА и телевизионна звезда

    15:22 11.10.2025

  • 5 в кратце

    0 0 Отговор
    Горещ сладолед е нещо,като Африканка Антарктика.Глупости на търкалета.

    15:24 11.10.2025