Тайра Банкс озадачи феновете си - пусна своя марка "горещ сладолед" (ВИДЕО)

Тайра Банкс предизвика вълна от недоумение сред феновете си, след като представи новия си продукт – „горещ сладолед“.

51-годишният супермодел и телевизионна звезда публикува видео в Instagram, в което обяснява концепцията зад новото предложение на своята компания Smize & Dream Ice Cream, описвайки го като „гореща версия“ на един от най-популярните си вкусове – Fairy Dough Diva.

Банкс, която по-рано тази година отвори първия си сладоледен магазин в Австралия, заяви, че новият десерт, наречен Fairy Dough Diva Hot Mama, е „копринен, гладък и приятно топъл“, но не представлява разтопен сладолед. Според нея рецептата включва „горещ крем с вкус на ванилови бисквити, допълнен с крем Шантийи, цветни поръски и парче от специално приготвена домашна бисквита с маслен вкус“.

Публикацията ѝ предизвика бурни реакции онлайн. Мнозина потребители признаха, че не разбират концепцията. Под видеото се появиха десетки коментари като: „Окей, но какво е горещ сладолед?“, „Тайра, какво е това?“ и „Това просто разтопен сладолед ли е?“

Въпреки объркването, част от последователите ѝ проявиха интерес към новия продукт. Един фен написа: „Горещ сладолед? Тайра, официално ми разби мозъка! Трябва да го опитам.“ Друг добави: „Всичко това ме обърква, но ще пробвам.“

Някои скептици обаче определиха идеята като маркетингов трик. „Момиче, това е просто сладолед, който си стоплила в микровълновата“, коментира потребител, а друг добави: „Така нареченият горещ сладолед просто звучи като горещ шоколад или лате.“

Тайра Банкс реагира с ново видео, в което уточни, че продуктът не е нито „лате“, нито „горещ шоколад“, а представлява „любимите вкусове на сладоледа, трансформирани в течна форма“.

Въпреки обясненията, повечето потребители останаха скептични към идеята. Един от коментарите, набрал популярност, гласеше: „От години си топля сладоледа в микровълновата – явно съм изпреварил времето си.“

Предстои да разберем дали иновацията на модела е новото чудо в света на десертите или, както предполагат някои от феновете ѝ, просто разтопен, но все пак вкусен сладолед.