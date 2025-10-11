Новини
Рядка находка в Средиземно море: Откриха бял коралов риф край Неапол

11 Октомври, 2025 18:18 484 0

Видове като този са особено редки за Средиземно море

Рядка находка в Средиземно море: Откриха бял коралов риф край Неапол - 1
Илюстративна снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Голям бял коралов риф, съдържащ важни видове и следи от фосили, е бил открит на дълбочина повече от 500 метра в Залива на Неапол, предаде Ройтерс, позовавайки се на Италианския съвет за научни изследвания (CNR).

Това е рядко срещано явление за Средиземно море.

Известни като "тропическите гори на морето", кораловите рифове представляват голям интерес за работещите в тази сфера учени, тъй като са сред най-богатите морски екосистеми, обитавани от милиони видове. Те играят жизненоважна роля за поддържането на морския живот, но са застрашени от глобалното затопляне.

Рифът край Неапол е открит с помощта на дистанционно управляема подводница в каньона Дорн - дълбока морска долина в близост до бреговата линия на южния италиански град, от изследователска мисия, финансирана от ЕС, пояснява БТА.

"Изследванията разкриха наличието на масивни структури с ширина над 2 метра, разпределени по вертикална стена с височина над 80 метра, се посочва в направеното от CNR изявление.

Структурите са образувани от дълбоководни твърди корали, обикновено наричани "бели корали" поради липсата на цвят, принадлежащи към видовете Lophelia pertusa и Madrepora oculata, допълват от Италианския съвет за научни изследвания.

Рифът съдържа също черни корали, единични корали, гъби и други екологично важни видове, както и фосилни следи от стриди и древни корали - "истински геоложки свидетелства за далечното минало".

Ръководителят на мисията Джорджо Кастелан каза, че откритието е изключително за италианските морета, тъй като биоконструкции от този вид и с подобни размери никога не са наблюдавани в каньона Дорн и рядко се срещат на други места в Средиземно море.

Откритието ще помогне на учените да разберат екологичната роля на дълбоководните коралови местообитания и тяхното разпространение, особено в контекста на усилията за опазване и възстановяване, допълва Кастелан.


