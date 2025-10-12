Новини
Водещата Маги Томова крие новия мъж в живота си

Водещата Маги Томова крие новия мъж в живота си

12 Октомври, 2025 10:31 682 2

Риалити героинята намери нова любов след разочарованието в "Ергенът"

Водещата Маги Томова крие новия мъж в живота си - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Маги Томова от „Ергенът 3“ и водеща на „Диви и красиви“ е намерила любовта. След като дълго време беше сама и не разкриваше детайли от личния си живот, харизматичната блондинка показа изненадваща снимка. На нея се вижда тъмнокос млад мъж в гръб, а на лицето ѝ грее повече от щастлива усмивка.

На друга снимка Маги показа как двамата се държат за ръце, а още снимки разкриват и впечатляващи букети, с които тайният мъж я е изненадвал. Веднага заваляха въпроси кой е въпросния мачо и откога са заедно.

„Ето, аз разкрих връзката си, но кой е мъжът до мен, още е рано да го показвам. На този етап това е достатъчно, защото имам човек до себе си и съм щастлива“, написа лаконично Маги в Инстаграм профила си.

Водещата Маги Томова крие новия мъж в живота си

Зрителите не са забравили как Маги, заедно с другата финалистка Надежда Вишева, излязоха от любовното шоу „Ергенът“ 3 разочаровани и изоставени. И двете дами се влюбиха в Ергена Алек Младенов и го чакаха на финала, но той ги остави с неприятна изненада. Вместо да посочи една от двете за своя годеница той ги заряза, като нямаше смелост да го направи очи в очи, а с видео. Това му навлече масовото зрителско недоволство, а той избягваше всевъзможни медийни изяви, дори и онези по договор.

Към днешна дата той е в сериозна връзка с юристката Царина, от която има и малко момиченце.

Днес тази неприятна случка е зад гърба на Маги.

„За мен любовта е много повече от страст. Тя е спокойствие, грижа, уют, споделеност и доверие. Всичко това намирам в моя приятел“, написа влюбената водеща.


  • 1 Единствено

    Вярно може да бъде , че има някой който е зад нея !

    10:48 12.10.2025

  • 2 Коста

    Ама той не е мачо. Той е нежен и по пеньоар.

    11:36 12.10.2025