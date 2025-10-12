Новини
Здравето на Даян Кийтън рязко се влошило през последните месеци

12 Октомври, 2025 11:51

Близки на актрисата споделят, че тя и семейството ѝ са пазили борбата със заболяването в пълна тайна

Здравето на Даян Кийтън рязко се влошило през последните месеци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската актриса и носителка на „Оскар“ Диан Кийтън е починала в Калифорния след рязко влошаване на здравословното ѝ състояние през последните месеци, съобщи източник от семейството, цитиран от списание People.

Според близък приятел на актрисата, здравето ѝ се е „влошило изключително бързо“, а промяната е била „неочаквана и покъртителна за всички, които я обичаха“. Източникът уточнява, че Кийтън и нейните близки умишлено са запазили битката ѝ със заболяването в пълна конфиденциалност.

„В последните ѝ месеци около нея бяха само най-близките ѝ хора, които избраха да запазят всичко в дълбока лична тайна. Дори дългогодишни приятели не бяха напълно наясно какво се случва,“ казва източникът.

През март актрисата е продала своя дом в Лос Анджелис за 29 милиона долара – решение, което е изненадало нейни познати, тъй като Даян Кийтън многократно е споделяла, че планира да прекара остатъка от живота си именно там. Продажбата е възприета от близките ѝ като първи тревожен сигнал за промените в състоянието ѝ.

По данни на People, актрисата е била добре позната в квартала Брентууд, където редовно е разхождала кучето си. В последните два месеца обаче не е била виждана навън. „Тя обичаше квартала си. До съвсем скоро излизаше всеки ден с кучето си. Винаги беше облечена по един и същи начин – с шапка и характерните си слънчеви очила, независимо от времето,“ казва местен жител, цитиран от изданието. „Беше изключително мила, забавна и разговорлива. Разговаряше с кучето си като с човек. Имаше онази стара холивудска харизма, която рядко се среща днес.“

Причината за смъртта на актрисата не е обявена. Даян Кийтън е починала в Калифорния, потвърди говорител на семейството.

Актрисата оставя след себе си двете си деца – дъщеря си Декстър и сина си Дюк, които осинови в началото на 50-те си години.

В последната си публикация в Instagram, направена през април, Диан Кийтън изглеждаше здрава и усмихната. Тогава тя сподели снимки с любимото си куче Реджи, като позираше с характерната си широка усмивка.


  • 1 щом писаркта не казва годините

    2 8 Отговор
    както винаги
    явно се е споминала
    на 100
    няма какво да я мислим

    живяла е бая над средната продължителност от 77г за жените в бг

    Коментиран от #3, #4, #5

    11:58 12.10.2025

  • 2 Ново начало

    0 0 Отговор
    Ново начало ще ги оправи тия псевдо български актьори

    12:10 12.10.2025

  • 3 Баба Гошка

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "щом писаркта не казва годините":

    Вчера написаха, че е била на 79 години. Т.е. не толкова много над средното, което ти цитираш. И при къща за 29 милиона долара е можела да си позволи доста луксозен живот и лечение.

    12:25 12.10.2025

  • 4 Отговор

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "щом писаркта не казва годините":

    Починала е на 79 г., а не на 100.

    12:25 12.10.2025

  • 5 Е, и какво

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "щом писаркта не казва годините":

    и над 100 да е починала, пречи ли ти ? На колкото Бог и е определил, на толкова. Какво значение има това за теб ?

    12:35 12.10.2025

  • 6 Бог решава кой кога

    2 0 Отговор
    Тези плювачи тук не са постигнали и милимунда от това, което Даян е оставила след себе си.Рядко харизматична, усмихната и талантлива актриса! Светлина и мир на душата и!

    12:45 12.10.2025