Здравето на Даян Кийтън рязко се влошило през последните месеци

Американската актриса и носителка на „Оскар“ Диан Кийтън е починала в Калифорния след рязко влошаване на здравословното ѝ състояние през последните месеци, съобщи източник от семейството, цитиран от списание People.

Според близък приятел на актрисата, здравето ѝ се е „влошило изключително бързо“, а промяната е била „неочаквана и покъртителна за всички, които я обичаха“. Източникът уточнява, че Кийтън и нейните близки умишлено са запазили битката ѝ със заболяването в пълна конфиденциалност.

„В последните ѝ месеци около нея бяха само най-близките ѝ хора, които избраха да запазят всичко в дълбока лична тайна. Дори дългогодишни приятели не бяха напълно наясно какво се случва,“ казва източникът.

През март актрисата е продала своя дом в Лос Анджелис за 29 милиона долара – решение, което е изненадало нейни познати, тъй като Даян Кийтън многократно е споделяла, че планира да прекара остатъка от живота си именно там. Продажбата е възприета от близките ѝ като първи тревожен сигнал за промените в състоянието ѝ.

По данни на People, актрисата е била добре позната в квартала Брентууд, където редовно е разхождала кучето си. В последните два месеца обаче не е била виждана навън. „Тя обичаше квартала си. До съвсем скоро излизаше всеки ден с кучето си. Винаги беше облечена по един и същи начин – с шапка и характерните си слънчеви очила, независимо от времето,“ казва местен жител, цитиран от изданието. „Беше изключително мила, забавна и разговорлива. Разговаряше с кучето си като с човек. Имаше онази стара холивудска харизма, която рядко се среща днес.“

Причината за смъртта на актрисата не е обявена. Даян Кийтън е починала в Калифорния, потвърди говорител на семейството.

Актрисата оставя след себе си двете си деца – дъщеря си Декстър и сина си Дюк, които осинови в началото на 50-те си години.

В последната си публикация в Instagram, направена през април, Диан Кийтън изглеждаше здрава и усмихната. Тогава тя сподели снимки с любимото си куче Реджи, като позираше с характерната си широка усмивка.