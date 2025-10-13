Новини
Любопитно »
Заловиха сериен крадец, обирал домовете гол

Заловиха сериен крадец, обирал домовете гол

13 Октомври, 2025 09:43 951 4

  • крадец-
  • гол-
  • без дрехи-
  • тайланд

Храмкраток обясни, че се съблича, за да не бъде разпознат по дрехите си

Заловиха сериен крадец, обирал домовете гол - 1
Снимка: Интернет
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гол крадец, който е проникнал с взлом в няколко домове в провинция Накхон Ратчасима, е арестуван в Тайланд, пише Bangkok Post.

51-годишният Чалиау Храмкраток е арестуван във вторник, 7 октомври, в област Чок Чай. Той е карал мотоциклет, когато полицията го е спряла и арестувала. Храмкраток е бил издирван от март за серия от кражби с взлом в Чок Чай и съседните области.

Той е бил известен на органите на реда с взломяването на къщи и извършване на кражби, като винаги е бил без дрехи, няколко пъти заснеман от камерите за видеонаблюдение. Крадецът притежавал къща в Чок Чай, но се е криел в оризови полета след кражбите. На полицията са били необходими повече от шест месеца, за да залови този необичаен престъпник.

По време на разпит Храмкраток обясни, че се съблича, за да не бъде разпознат по дрехите си. В други случаи свалял всичко, защото дрехите му се намокряли от дъжда.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 2 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Трол

    6 0 Отговор
    А къде е криел ограбеното, след като е действал гол?

    09:46 13.10.2025

  • 3 писарке когато се ровиш из нета

    6 0 Отговор
    за пълнежи да ни запълниш времето
    цъкни и за
    гола крадла как я сгащват на място

    09:49 13.10.2025

  • 4 604

    1 0 Отговор
    Първо иебве после краде....пхахахахя..еййй крадльо..

    10:07 13.10.2025