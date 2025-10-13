Заловиха сериен крадец, обирал домовете гол

Гол крадец, който е проникнал с взлом в няколко домове в провинция Накхон Ратчасима, е арестуван в Тайланд, пише Bangkok Post.

51-годишният Чалиау Храмкраток е арестуван във вторник, 7 октомври, в област Чок Чай. Той е карал мотоциклет, когато полицията го е спряла и арестувала. Храмкраток е бил издирван от март за серия от кражби с взлом в Чок Чай и съседните области.

Той е бил известен на органите на реда с взломяването на къщи и извършване на кражби, като винаги е бил без дрехи, няколко пъти заснеман от камерите за видеонаблюдение. Крадецът притежавал къща в Чок Чай, но се е криел в оризови полета след кражбите. На полицията са били необходими повече от шест месеца, за да залови този необичаен престъпник.

По време на разпит Храмкраток обясни, че се съблича, за да не бъде разпознат по дрехите си. В други случаи свалял всичко, защото дрехите му се намокряли от дъжда.