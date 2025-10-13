Новини
Брукс Нейдър разкри повече, отколкото искаше: Паднал цип издаде модела, че ходи без бельо (СНИМКА)

13 Октомври, 2025 11:09

  • брукс нейдър-
  • седмицата на модата в париж-
  • модел-
  • без бельо

Малък, но фатален моден гаф, който не остана незабелязан от зорките обективи на папараците

Брукс Нейдър разкри повече, отколкото искаше: Паднал цип издаде модела, че ходи без бельо (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Светът на модата отново бе впечатлен от неочакван момент, този път с главно действащо лице – изкусителната американска красавица Брукс Нейдър. По време на бляскавата Седмица на модата в Париж, 28-годишната топмоделка попадна в центъра на вниманието не само заради стилния си външен вид, но и заради малък, но фатален моден гаф, който не остана незабелязан от зорките обективи на папараците, съобщава The Sun.


Докато дефилираше по улиците на френската столица, Брукс бе избрала да заложи на секси визия с прилепнала кафява дънкова рокля, подчертаваща перфектната ѝ фигура. Дрехата, отличаваща се с дълбоко деколте и цип отпред, се оказа коварна – ципът неочаквано се разкопча, разкривайки, че моделът е решила да пропусне бельото за вечерта.

Случайните минувачи и професионалните фотографи не пропуснаха да увековечат неловкия момент, който мигновено се превърна в сензация в социалните мрежи и модните среди. Феновете на Брукс Нейдър останаха изненадани, а модните експерти коментират, че подобни инциденти са част от риска на смелите модни решения.

Снимка: Интернет


Оценка 3.4 от 9 гласа.
  • 4 Аз да пиша

    13 3 Отговор

    До коментар #2 от "Цъцъ":

    Като мара отварачката, там е банкомат -катеричка.

    11:15 13.10.2025

  • 8 Никаква случайност,

    7 1 Отговор
    Това си е абсолютно търсене на спонсор.

    11:35 13.10.2025

  • 9 Трол

    3 1 Отговор
    Това е работно облекло.

    11:37 13.10.2025

  • 10 Случайно,

    4 1 Отговор
    нарочно.

    11:45 13.10.2025

  • 11 Охааа

    2 1 Отговор
    Леле...направо станах целия джелезо!

    11:46 13.10.2025

  • 13 Лост

    2 0 Отговор
    Навремето дразнехме момичетата със следното стихче:
    (Името на момичето) гащи няма
    И да има файда няма.
    Пък то вече се оказва вярно.

    12:05 13.10.2025

  • 14 батВесо

    1 0 Отговор
    Хубаво е, когато се показва нещо, което си заслужава да се види...

    12:15 13.10.2025