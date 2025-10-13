Новини
Любопитно »
Крал Чарлз абдикира скоро заради влошено здраве?

Крал Чарлз абдикира скоро заради влошено здраве?

13 Октомври, 2025 11:58 783 8

  • крал чарлз трети-
  • крал чарлз-
  • принц уилям-
  • абдикира-
  • абдикация-
  • влошено здраве

Възможно ли е съвсем скоро принц Уилям да стане новият крал на Великобритания?

Крал Чарлз абдикира скоро заради влошено здраве? - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Все по-настойчиви слухове за възможна абдикация на крал Чарлз III се разпространяват във Великобритания, след като монархът се появи публично видимо отслабнал и изтощен. По информация на няколко британски медии, включително The Daily Beast и Page Six, дворецът обсъжда сценарии за преход на властта към принц Уилям в случай на влошаване на здравословното състояние на краля.

Според кралския коментатор Том Сайкс, последните снимки на Чарлз, направени по време на официално събитие в Шотландия, показват „мъж, който изглежда крехък и изтощен“. В подкаста си Royalist Substack той отбелязва, че макар дворецът да поддържа „внимателно изградена фасада на стабилност“, външният вид на монарха поражда основателни съмнения за неговото реално състояние.

Източник от Бъкингам, цитиран от журналиста Роб Шутър в подкаста Naughty But Nice, твърди, че принц Уилям вече „тихо се подготвя“ за ролята на бъдещ крал. „Илюзията за перфектно здраве се разпада. Кралят се бори, а двореца започва да приема това сериозно“, казва служителят.

Бъкингамският дворец не коментира официално слуховете. От началото на годината се знае, че Чарлз III се лекува от онкологично заболяване, потвърдено от двореца в началото на 2024 г. Според The Guardian и Sky News, лечението е преминало успешно, но монархът е ограничил публичните си ангажименти. Въпреки това последните му появи – включително срещата с министър-председателя Риши Сунак – показаха значителна физическа промяна.

„Не можете да фотошопнете реалността“, коментира друг кралски източник, цитиран от The Telegraph. „Кралят е на 76 години, претърпял е тежко лечение и просто вече не може да поддържа същия темп на задълженията си.“

Междувременно принц Уилям постепенно поема ключови роли в монархическите задължения. През последните месеци той оглави британската делегация при повторното отваряне на катедралата Нотр Дам в Париж и представляваше Обединеното кралство на държавното погребение на папа Франциск в Рим, където бе заснет в разговор със световни лидери като Доналд Тръмп, Еманюел Макрон и Володимир Зеленски.

Кралският биограф Хюго Викърс коментира пред Page Six, че наследникът на трона „показва все по-ясни признаци на естествен лидер“. „Уилям демонстрира зрялост и дипломатичност, които го поставят сред големите световни фигури. Поведението му в Париж и Рим беше на човек, готов да поеме отговорността“, посочва Викърс.

Според експерти по кралските дела, евентуална абдикация би следвала модела на други европейски монархии, където по-възрастните владетели — като кралица Беатрикс на Нидерландия или крал Хуан Карлос I на Испания — доброволно предадоха трона на своите наследници.

Макар дворецът официално да не потвърждава подобни планове, анализатори смятат, че крал Чарлз III може да предпочете контролирано и плавно предаване на властта, за да осигури стабилност на монархията и да избегне кризисни сценарии в момент, когато обществената подкрепа за институцията във Великобритания е спаднала до исторически ниски нива.

Доколкото настоящите сигнали показват, принц Уилям вече се позиционира като лицето на модерната монархия — активно присъства в социалните каузи, насочени към психичното здраве и климатичните промени, и се радва на значително по-висок обществен рейтинг от баща си.

Както обобщава британският анализатор Ричард Фицвилямс: „Преходът на власт в монархията рядко се случва рязко. Но сега всички признаци сочат, че подготовката вече тече — тихо, но целенасочено.“


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Механик

    4 0 Отговор
    На куго нъ устаяш, бащицейййй??
    п.п.
    Верно ли мислите, че на някой в БГ му пука за тоя?

    Коментиран от #6

    12:10 13.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Георги

    0 4 Отговор
    ДПС ново начало ще унищожи соросоидната общност в България, гласувайте за Делян!

    12:14 13.10.2025

  • 6 НАТУ

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    На оня ревльо с трабанчето мей би

    12:15 13.10.2025

  • 7 Ма н аф

    2 0 Отговор
    Камилата ще я пращат в старчески дом.

    Коментиран от #8

    12:15 13.10.2025

  • 8 Селянин

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ма н аф":

    Пращат или Пръщят3

    12:16 13.10.2025