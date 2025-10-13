Вандал се изпика върху олтара на базиликата „Свети Петър“ във Ватикана (ВИДЕО)

Сериозен инцидент в сърцето на католическата църква предизвика шок сред вярващи и туристи. В петък сутринта млад мъж е осквернил олтара за изповеди в базиликата „Свети Петър“, като се е качил върху него и е уринирал пред десетки посетители. Случаят беше потвърден от италианските издания La Repubblica, Corriere della Sera, Fanpage.it, Open Online и агенция ANSA.

Според информацията, инцидентът се е случил малко след 9:00 ч. местно време. Очевидци разказват, че мъжът – на видима възраст между 25 и 30 години – се приближил до централния олтар, събул панталоните си и се изпикал, предизвиквайки паника и възмущение сред богомолците. Пазачите на Ватикана са реагирали незабавно и са задържали извършителя, който е бил отведен за разпит в казармите на Жандармерията на Ватикана.

По първоначални данни от Corriere della Sera, националността и самоличността на задържания все още не са официално оповестени, но разследващите не изключват възможността той да страда от психично разстройство. Властите уточняват, че поведението му не е имало политически или религиозен мотив, а е било резултат от „видимо неадекватно състояние“.

Инцидентът е станал в една от най-посещаваните части на базиликата — близо до олтара на Светия Йероним, където често се събират групи поклонници и туристи. Макар Ватиканът е забранил публикуването на кадри, заснети вътре в храма, в рамките на текущото разследване, в интернет пространството вече се появиха видеа от вандалската проява.

Според ANSA и BFM TV, случаят е описан от ватиканските власти като акт на „тежко осквернение“, което може да доведе до официален обред на пречистване на олтара, според каноничното право.

Източници от Светия престол заявиха, че папа Лъв XIV е бил информиран веднага след инцидента и е изразил „дълбока скръб и загриженост“. От Ватикана се очаква официално съобщение в началото на следващата седмица.

Инцидентът идва на фона на засилени мерки за сигурност в района на площад „Свети Петър“, след като през последните месеци се наблюдава увеличен поток от туристи и поклонници — особено след юбилейната година на опрощението, обявена от папата през 2025 г.

По данни на италианското Министерство на вътрешните работи, Ватикана е посещавана от над 20 000 души дневно, което я прави едно от най-строго охраняваните места в света. Сегашният случай поставя въпроси относно ефективността на контрола на входовете и психическата проверка на посетителите.

Експертът по църковна сигурност Марко Бертоли коментира пред La Stampa, че подобни инциденти са „изключително редки, но показват колко уязвими могат да бъдат дори най-свещените места“.

Жандармерията на Ватикана продължава разследването, като не се изключва възможността мъжът да бъде подложен на психиатрична експертиза.

Докато властите се въздържат от подробности, вярващите в Рим остават дълбоко потресени от това, което мнозина определят като един от най-скандалните инциденти в съвременната история на базиликата „Свети Петър“.