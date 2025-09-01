1 към 1: Биляна Йотовска и дъщеря ѝ показаха фигури за чудо и приказ (СНИМКИ)

Биляна Йотовска събра погледите в Неа Перамос, отбелязва "Марица". Красивата фитнес инфлуенсърка обикаля плажовете около Кавала в последната си лятна почивка, както сама се изрази.

На един от кадрите до Биляна позира и 15-годишната ѝ дъщеря Никол, която е одрала кожата на майка си. Макар да е още тийнейджърка, си личи, че Никол подражава на звездната си майка в грижите за тялото и формата си.

Разбира се, плътно до двете е Митко Димитров. Един от най-добрите ни културисти за всички времена обаче не обича да застава пред камера много често, но пък за сметка на това го играе фотограф за двете най-важни дами в живота му. С такъв баща кой би посмял да ги доближи!?

От снимките стана ясно също, че фамилията е на море със свои приятели. Българите дори вдигнаха празненство на брега заради кръщението на момченце от компанията.