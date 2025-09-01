Новини
1 към 1: Биляна Йотовска и дъщеря ѝ показаха фигури за чудо и приказ (СНИМКИ)

1 Септември, 2025 15:58 499 3

Семейството е на почивка в съседна Гърция през последните дни от лятото

1 към 1: Биляна Йотовска и дъщеря ѝ показаха фигури за чудо и приказ (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Биляна Йотовска събра погледите в Неа Перамос, отбелязва "Марица". Красивата фитнес инфлуенсърка обикаля плажовете около Кавала в последната си лятна почивка, както сама се изрази.

На един от кадрите до Биляна позира и 15-годишната ѝ дъщеря Никол, която е одрала кожата на майка си. Макар да е още тийнейджърка, си личи, че Никол подражава на звездната си майка в грижите за тялото и формата си.

Разбира се, плътно до двете е Митко Димитров. Един от най-добрите ни културисти за всички времена обаче не обича да застава пред камера много често, но пък за сметка на това го играе фотограф за двете най-важни дами в живота му. С такъв баща кой би посмял да ги доближи!?

От снимките стана ясно също, че фамилията е на море със свои приятели. Българите дори вдигнаха празненство на брега заради кръщението на момченце от компанията.


  • 1 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Ф устата.

    16:04 01.09.2025

  • 2 Хахахаха

    2 0 Отговор
    За чудо и приказ
    Марче съвсем си изплискала легена с тия фейкове дето копираш по цял ден
    Една светска клюка неможеш да публикуваш като хората

    16:05 01.09.2025

  • 3 Жбфд

    1 0 Отговор
    Много са мили ! Да са живи и здрави! Красотички!!!

    16:06 01.09.2025