Известната американска баскетболистка Ейнджъл Рийс позира почти гола за модното ревю на Victoria's Secret, пише People.

23-годишната спортистка се появи на снимките, облечена в черен комплект бельо, състоящ се от сутиен със златен пръстен между чашките и дантелени бикини. Тя позира пред камерата с розов гланц за устни, обемни къдрици и огромни бели крила на гърба си.

На 15 октомври звездата на WNBA ще дефилира на модния подиум на марката. В интервю за изданието тя призна, че е развълнувана.

„Надявам се да мога да вдъхновя жени и момичета по целия свят и да им напомня, че можем да доминираме в нашата област. За мен тази възможност означава да ходя по най-емблематичния подиум в модата“, каза тя.