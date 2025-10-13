Новини
Любопитно »
Баскетболистката Ейнджъл Рийс позира по бански и ангелски крила за Victoria's Secret (ВИДЕО)

Баскетболистката Ейнджъл Рийс позира по бански и ангелски крила за Victoria's Secret (ВИДЕО)

13 Октомври, 2025 21:45 708 2

  • ейнджъл рийс-
  • баскетболистка-
  • victoria's secret-
  • крила

На 15 октомври звездата на WNBA ще дефилира на модния подиум на марката

Баскетболистката Ейнджъл Рийс позира по бански и ангелски крила за Victoria's Secret (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известната американска баскетболистка Ейнджъл Рийс позира почти гола за модното ревю на Victoria's Secret, пише People.

23-годишната спортистка се появи на снимките, облечена в черен комплект бельо, състоящ се от сутиен със златен пръстен между чашките и дантелени бикини. Тя позира пред камерата с розов гланц за устни, обемни къдрици и огромни бели крила на гърба си.


На 15 октомври звездата на WNBA ще дефилира на модния подиум на марката. В интервю за изданието тя призна, че е развълнувана.

„Надявам се да мога да вдъхновя жени и момичета по целия свят и да им напомня, че можем да доминираме в нашата област. За мен тази възможност означава да ходя по най-емблематичния подиум в модата“, каза тя.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 може

    0 1 Отговор
    Голяма новина ,... сякаш никой не е виждал гола фльорца

    21:55 13.10.2025

  • 2 Аз съм

    0 0 Отговор
    Расист и толкова ! Ние сме господарската раса а други са с козите !!!

    22:11 13.10.2025