Новини
Любопитно »
Завърна се шоуто на Victoria’s Secret: Емили Ратайковски направи своя дебют като "ангел" (СНИМКИ)

Завърна се шоуто на Victoria’s Secret: Емили Ратайковски направи своя дебют като "ангел" (СНИМКИ)

16 Октомври, 2025 14:56 979 9

  • емили ратайковски-
  • дебют-
  • ангел-
  • модно ревю-
  • бельо-
  • victoria's secret-
  • шоу

Адриана Лима, Джиджи и Бела Хадид, Ирина Шейк и още се завърнаха, за да дефилират в бельото на марката

Завърна се шоуто на Victoria’s Secret: Емили Ратайковски направи своя дебют като "ангел" (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нюйоркският моден подиум бе озарен от първото участие на Емили Ратайковски в легендарното модно шоу на Victoria’s Secret, което триумфално се завърна след дълга пауза и борба с "woke" движението. Въпреки че моделът вече беше част от бранда като лице на кампанията Icon през 2023 г., това бе нейното първо появяване на живо като модел в шоуто.

На подиума 34-годишната американска манекенка се появи с впечатляваща визия – триизмерен орхидеен цвят, оформен като „крила“ в стилистиката на марката. Комплектът бе в бледолилави нюанси, обсипан с кристални елементи и допълнен от дълги ръкавици и дантелени обувки над коляното.

Макар това да е първото ѝ участие в шоуто, Ратайковски се движеше с увереността на опитен модел. Тя дефилира редом до утвърдени имена като Джиджи и Бела Хадид, Адриана Лима, Паломa Елесер и Кендис Суонепоел, които се завърнаха на модния подиум в също толкова впечатляваща форма и спиращи дъха модели. Сред новите лица тази година се откроиха баскетболната звезда от WNBA Анджел Рийз, Амелия Грей Хамлин и Айрис Лоу.

Брандът Victoria’s Secret потвърди, че след няколко успешни кампании Емили Ратайковски официално се присъединява към редиците на моделите, участващи в голямото завръщане на шоуто. Изданието за 2025 г. продължава тенденцията, започната през предходната година, когато компанията възроди събитието след четиригодишна пауза, залагайки на по-разнообразен състав и ново поколение модели.

Тазгодишното модно шоу се проведе на 15 октомври в Ню Йорк и бе излъчено по Prime Video, както и в социалните мрежи на марката. Сред акцентите бяха не само завръщането на емблематичните „ангели“, но и участието на първия професионален спортист – Анджел Рийз, която премина по подиума заедно с модните звезди.

Емили Ратайковски, която освен модел е актриса, писател и предприемач, коментира още през 2023 г., че появата ѝ до супермодели като Жизел Бюндхен, Наоми Кембъл и Адриана Лима е „сбъдната мечта“ и „символ на това, какво означава да бъдеш икона“.

Дебютът ѝ на подиума идва в активен период за модела. През септември 2025 г. тя бе лице на новата кампания на марката Lounge, в която представи серия прозрачни модели с дантели и флорални детайли. Появата ѝ в шоуто на Victoria’s Secret потвърждава позицията ѝ сред най-влиятелните имена в съвременната мода.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 се възприема от модните анализатори като важна стъпка в усилията на компанията да възстанови позициите си на световния пазар. Съчетанието между емблематични лица и ново поколение модели цели да придаде на марката по-съвременен облик и да възвърне интереса на публиката.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 3 Отговор
    Ангел пък ухае на скумрия !!

    Коментиран от #3

    14:58 16.10.2025

  • 2 честен ционист

    2 0 Отговор
    Бат Митьо Пищова, лека му пръст, само какви приключения щеше да има със своя другар Бай Дончо при ангелите на Victoria’s Secret. Трябваше навремето Ганчо да избере за президент Пищова, днес се е запазил и скрепил дружбата с Щатско, а вий какво, льотчика, та льотчика.

    15:01 16.10.2025

  • 3 Освалдо Риос

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Ухае на стар лекопласт.

    15:01 16.10.2025

  • 4 Мъж

    5 0 Отговор
    Ами бельото е хубаво. Бих подарил на любимата за да ми дефилира...

    15:04 16.10.2025

  • 5 Стига бе

    1 0 Отговор
    Емилия Ратайкова станала ангел...вайййй?!

    15:04 16.10.2025

  • 6 Тоя свят

    2 0 Отговор
    Винаги ще има нужда от ангели по гащи и сутиени!

    15:07 16.10.2025

  • 7 Иво

    1 1 Отговор
    Най грозната носоватка суха сред моделите.

    15:07 16.10.2025

  • 8 Някой

    3 0 Отговор
    Убиха ги с налагането на обратни. Един ръководител там каза, че никога няма да допусне трансджендъри. Явно го наложиха и той напусна. След което резултата бе, че го закриха. И въпреки опити за възобновяване, още не могат д си възвърнат славата.
    Тук гадно са и омазали лицето, все едно преди малко са я били и затова са и така червени бузите.

    Коментиран от #9

    15:08 16.10.2025

  • 9 😀😀😀

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Интересни анализи правиш...Дано да продължава да ги има...

    15:32 16.10.2025