Завърна се шоуто на Victoria’s Secret: Емили Ратайковски направи своя дебют като "ангел" (СНИМКИ)

Нюйоркският моден подиум бе озарен от първото участие на Емили Ратайковски в легендарното модно шоу на Victoria’s Secret, което триумфално се завърна след дълга пауза и борба с "woke" движението. Въпреки че моделът вече беше част от бранда като лице на кампанията Icon през 2023 г., това бе нейното първо появяване на живо като модел в шоуто.

На подиума 34-годишната американска манекенка се появи с впечатляваща визия – триизмерен орхидеен цвят, оформен като „крила“ в стилистиката на марката. Комплектът бе в бледолилави нюанси, обсипан с кристални елементи и допълнен от дълги ръкавици и дантелени обувки над коляното.

Макар това да е първото ѝ участие в шоуто, Ратайковски се движеше с увереността на опитен модел. Тя дефилира редом до утвърдени имена като Джиджи и Бела Хадид, Адриана Лима, Паломa Елесер и Кендис Суонепоел, които се завърнаха на модния подиум в също толкова впечатляваща форма и спиращи дъха модели. Сред новите лица тази година се откроиха баскетболната звезда от WNBA Анджел Рийз, Амелия Грей Хамлин и Айрис Лоу.

Брандът Victoria’s Secret потвърди, че след няколко успешни кампании Емили Ратайковски официално се присъединява към редиците на моделите, участващи в голямото завръщане на шоуто. Изданието за 2025 г. продължава тенденцията, започната през предходната година, когато компанията възроди събитието след четиригодишна пауза, залагайки на по-разнообразен състав и ново поколение модели.

Тазгодишното модно шоу се проведе на 15 октомври в Ню Йорк и бе излъчено по Prime Video, както и в социалните мрежи на марката. Сред акцентите бяха не само завръщането на емблематичните „ангели“, но и участието на първия професионален спортист – Анджел Рийз, която премина по подиума заедно с модните звезди.

Емили Ратайковски, която освен модел е актриса, писател и предприемач, коментира още през 2023 г., че появата ѝ до супермодели като Жизел Бюндхен, Наоми Кембъл и Адриана Лима е „сбъдната мечта“ и „символ на това, какво означава да бъдеш икона“.

Дебютът ѝ на подиума идва в активен период за модела. През септември 2025 г. тя бе лице на новата кампания на марката Lounge, в която представи серия прозрачни модели с дантели и флорални детайли. Появата ѝ в шоуто на Victoria’s Secret потвърждава позицията ѝ сред най-влиятелните имена в съвременната мода.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 се възприема от модните анализатори като важна стъпка в усилията на компанията да възстанови позициите си на световния пазар. Съчетанието между емблематични лица и ново поколение модели цели да придаде на марката по-съвременен облик и да възвърне интереса на публиката.