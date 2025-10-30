Новини
Готова за Коледа: Ирина Шейк позира по бельо до украсена елха (СНИМКА)

30 Октомври, 2025 08:44 1 531 11

  • ирина шейк-
  • коледа-
  • бельо-
  • victoria's secret

39-годишният модел участва в празничната рекламна кампания на Victoria's Secret

Готова за Коледа: Ирина Шейк позира по бельо до украсена елха (СНИМКА) - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Супермоделът Ирина Шейк показа фигурата си по бельо близо до коледна елха. Снимките бяха публикувани в Instagram.

39-годишната Ирина Шейк участва в празничната рекламна кампания на Victoria's Secret. В един кадър супермоделът е в нежно розово раирано бельо, бяла шапка с помпон и високи чорапи. Моделът стои на стълба и държи коледна топка за елха. Косата ѝ е на къдрици и е с естествен грим.

Готова за Коледа: Ирина Шейк позира по бельо до украсена елха (СНИМКА)
Снимка: Интернет

В средата на октомври Ирина Шейк дефилира на модното ревю на Victoria's Secret в Ню Йорк.



Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Елхата

    10 0 Отговор
    И аз съм се напърчила и съм готова за Ирина! Дори смолата ми се разтече...

    08:48 30.10.2025

  • 2 1488

    14 0 Отговор
    лидл и кауфланд почнаха още средата на октомври с коледните стоки все едно нищо не значи освен "купувайте бе, добици"

    08:48 30.10.2025

  • 3 центавос

    5 2 Отговор
    ако беше и в синьо жълто се барнала,можеше и некой милион от зеления пор да намаже

    08:50 30.10.2025

  • 4 Новичок

    3 1 Отговор
    Милен -Ели-Ганева-Стоянова много си прозрачен/прозрачна все едно изкуствен интелект ви е правил.Пфу...

    08:51 30.10.2025

  • 5 Здрасти

    4 4 Отговор
    Ква коледа, тая е от мюсюлманско село бе

    08:55 30.10.2025

  • 6 Стига бе

    7 5 Отговор
    Тази е украинска мюсюлманка, какво общо има с Коледа и Християнството ?

    08:59 30.10.2025

  • 7 Уточнение

    8 0 Отговор
    Елхата е руска, а не украинска. Ирина Шейк е рускиня.

    09:00 30.10.2025

  • 8 ОСА

    10 1 Отговор
    Имайте малко срам и страх от Бога ! Коледа е Рождество Христово, а не празник на секса !!???? Този празник не се отбелязва по бански, голи и предизвикателни, а в смирение, молитви и радост от рождението на Спасителя !!

    09:10 30.10.2025

  • 9 Страхотна

    7 0 Отговор
    Жена

    09:13 30.10.2025

  • 10 Хаха

    2 4 Отговор
    Скъпа ели, от къде я извади дая дърта чанта с тия кюлоти?

    09:40 30.10.2025

  • 11 глоги

    2 0 Отговор
    39-годишнАТА моделКА участва в празничната рекламна кампания на "Victorias Secret".

    09:50 30.10.2025