Готова за Коледа: Ирина Шейк позира по бельо до украсена елха (СНИМКА)

Супермоделът Ирина Шейк показа фигурата си по бельо близо до коледна елха. Снимките бяха публикувани в Instagram.
39-годишната Ирина Шейк участва в празничната рекламна кампания на Victoria's Secret. В един кадър супермоделът е в нежно розово раирано бельо, бяла шапка с помпон и високи чорапи. Моделът стои на стълба и държи коледна топка за елха. Косата ѝ е на къдрици и е с естествен грим.
Снимка: Интернет
В средата на октомври Ирина Шейк дефилира на модното ревю на Victoria's Secret в Ню Йорк.
