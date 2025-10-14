Уролог: 21 еякулации месечно пазят мъжа от рак и му носят щастие и здрав сън

Урологът Ванеса Москера обясни колко пъти месечно в идеалния случай мъжът трябва да еякулира, пише La Prensa Grafica.
Москера обясни, че за да предотврати различни заболявания, мъжът трябва да еякулира поне 21 пъти месечно. Това намалява риска от рак на простатата, увеличава производството на допамин, хормонът на щастието, подобрява качеството на съня и намалява тревожността и стреса, добави тя.
Лекарката също така подчерта, че броят на еякулациите може да варира в зависимост от възрастта. За мъжете под 30 години тази цифра може да достигне до 25 пъти месечно.
„За възрастни на между 30 и 50 години тази цифра е средно от 10 до 20 пъти на месец. За мъже над 50 години тази цифра варира от 5 до 15 пъти на месец“, обясни Москера.
2 Мдааааа...
20:46 14.10.2025
3 Ко речи?
Коментиран от #4
20:50 14.10.2025
5 12340
"чрез редовен он....м--здрав и бодър организъм!" :))
20:56 14.10.2025
6 Угрф
20:58 14.10.2025
7 Пенсия 65
20:58 14.10.2025
8 Не го бършете
21:00 14.10.2025
9 Да , бе
21:00 14.10.2025
10 Любо пита
21:02 14.10.2025
12 Абе.....
Коментиран от #17
21:16 14.10.2025
13 Анонимен
21:18 14.10.2025
15 Сталин
21:20 14.10.2025
16 варненски пенсионер
Коментиран от #18
21:21 14.10.2025
17 Сталин
До коментар #12 от "Абе.....":Че ти на работа не ходиш ли ,че цял ден стоиш върху жена си
21:22 14.10.2025
18 софийски моряк
До коментар #16 от "варненски пенсионер":а, при мен - 26 . почивам само в понеделник.
21:23 14.10.2025
19 Тчаци
21:23 14.10.2025
