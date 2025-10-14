Новини
Любопитно »
Уролог: 21 еякулации месечно пазят мъжа от рак и му носят щастие и здрав сън

Уролог: 21 еякулации месечно пазят мъжа от рак и му носят щастие и здрав сън

14 Октомври, 2025 20:42 1 141 20

  • еякулации-
  • уролог-
  • ванеса москера-
  • рак-
  • сън

Броят на еякулациите може да варира в зависимост от възрастта

Уролог: 21 еякулации месечно пазят мъжа от рак и му носят щастие и здрав сън - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Урологът Ванеса Москера обясни колко пъти месечно в идеалния случай мъжът трябва да еякулира, пише La Prensa Grafica.

Москера обясни, че за да предотврати различни заболявания, мъжът трябва да еякулира поне 21 пъти месечно. Това намалява риска от рак на простатата, увеличава производството на допамин, хормонът на щастието, подобрява качеството на съня и намалява тревожността и стреса, добави тя.

Лекарката също така подчерта, че броят на еякулациите може да варира в зависимост от възрастта. За мъжете под 30 години тази цифра може да достигне до 25 пъти месечно.

„За възрастни на между 30 и 50 години тази цифра е средно от 10 до 20 пъти на месец. За мъже над 50 години тази цифра варира от 5 до 15 пъти на месец“, обясни Москера.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мдааааа...

    8 1 Отговор
    Кат глеам Венито вече точи 21 лиги... за 21 глътки.

    20:46 14.10.2025

  • 3 Ко речи?

    4 1 Отговор
    Какви цифри те гонят пак, бе мuсupчице нeдoклaтeнa? Колко пъти да ти се обяснява, че в десетичната бройна система, която сме възприели за обозначаване на числата, цифрите са само десет - от 0 до 9.

    Коментиран от #4

    20:50 14.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 12340

    4 3 Отговор
    Как беше...
    "чрез редовен он....м--здрав и бодър организъм!" :))

    20:56 14.10.2025

  • 6 Угрф

    4 1 Отговор
    Тоест цял месец, всеки ден да си биеш, не е ли прекалено и с негативни ползи.

    20:58 14.10.2025

  • 7 Пенсия 65

    9 0 Отговор
    Веднъж седмично-в мивката докато дрътата спи-от повече страда имунната ми система...

    20:58 14.10.2025

  • 8 Не го бършете

    7 1 Отговор
    В пердето

    21:00 14.10.2025

  • 9 Да , бе

    5 0 Отговор
    С календар и зачеркване !

    21:00 14.10.2025

  • 10 Любо пита

    4 0 Отговор
    Чикиите броят ли се?

    21:02 14.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Абе.....

    2 0 Отговор
    Мързи ви и да авете! Не е нормално! За какво ви е да имате прекрасна жена до себе си, ако не я качвате всеки ден по няколко пъти? Аз се боря колкото мога, но не мога да отметна работата на всички мъже! Сори!!!

    Коментиран от #17

    21:16 14.10.2025

  • 13 Анонимен

    2 0 Отговор
    Добре че има кой да ги брои.

    21:18 14.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сталин

    2 0 Отговор
    Венелино да си оставя телефона да идваш да ме еякулираш 21 пъти на месец ,че последната я изгоних преди месец.

    21:20 14.10.2025

  • 16 варненски пенсионер

    0 0 Отговор
    при мен са 20

    Коментиран от #18

    21:21 14.10.2025

  • 17 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Абе.....":

    Че ти на работа не ходиш ли ,че цял ден стоиш върху жена си

    21:22 14.10.2025

  • 18 софийски моряк

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "варненски пенсионер":

    а, при мен - 26 . почивам само в понеделник.

    21:23 14.10.2025

  • 19 Тчаци

    1 0 Отговор
    Срамно е да кажеш, че като 25 годишен свършваш по 25 пъти на месец. Да не си импотентен, това са 8 дена по 3 пъти. А другите дни, какво, скубане на веждите и бръснене на краката

    21:23 14.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.