Уролог: 21 еякулации месечно пазят мъжа от рак и му носят щастие и здрав сън

Урологът Ванеса Москера обясни колко пъти месечно в идеалния случай мъжът трябва да еякулира, пише La Prensa Grafica.

Москера обясни, че за да предотврати различни заболявания, мъжът трябва да еякулира поне 21 пъти месечно. Това намалява риска от рак на простатата, увеличава производството на допамин, хормонът на щастието, подобрява качеството на съня и намалява тревожността и стреса, добави тя.

Лекарката също така подчерта, че броят на еякулациите може да варира в зависимост от възрастта. За мъжете под 30 години тази цифра може да достигне до 25 пъти месечно.

„За възрастни на между 30 и 50 години тази цифра е средно от 10 до 20 пъти на месец. За мъже над 50 години тази цифра варира от 5 до 15 пъти на месец“, обясни Москера.