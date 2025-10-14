Новини
Любопитно »
Джордж Р. Р. Мартин: Феновете на книгите ми се дразнят от интереса на киното и телевизията

Джордж Р. Р. Мартин: Феновете на книгите ми се дразнят от интереса на киното и телевизията

14 Октомври, 2025 10:43 426 1

  • джордж р. р. мартин-
  • ветровете на зимата-
  • игра на тронове-
  • песен за огън и лед-
  • фенове-
  • книги-
  • телевизия-
  • нов роман-
  • new york comic con

Мартин отговори на въпрос кога ще се появи продължение на един от най-популярните сериали на всички времена

Джордж Р. Р. Мартин: Феновете на книгите ми се дразнят от интереса на киното и телевизията - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джордж Р. Р. Мартин, прочутият създател на епичната поредица „Песен за огън и лед“, която вдъхнови световния телевизионен феномен „Игра на тронове“, разкри пред фенове и медии, че литературните му последователи често се чувстват раздразнени от огромния интерес на киноиндустрията към неговите произведения. Това стана ясно по време на престижния фестивал New York Comic Con, съобщава Entertainment Weekly.

На събитието Мартин бе засипан с въпроси относно бъдещето на сагата, а най-горещата тема бе дългоочакваният роман „Ветровете на зимата“, по който писателят работи вече десетилетие.

„Винаги съм имал трудности с изпълнението на срокове. Не изпитвам удовлетворение, когато се налага да нарушавам договори или да пропускам важни дати“, сподели откровено Мартин пред публиката. Авторът призна, че засиленият интерес от страна на телевизионни и филмови компании към неговите истории често предизвиква недоволство сред най-верните му читатели.

„Много от феновете на книгите ми се дразнят, че вниманието се измества към екранизациите, вместо към новите романи. Затова непрекъснато ме питат кога ще излезе „Ветровете на зимата“, допълни Мартин.

Очакванията за следващата част от сагата са огромни, а напрежението между почитателите на оригиналните книги и феновете на телевизионната адаптация продължава да расте. Въпреки това, Мартин увери, че работи неуморно по новите си проекти и се надява скоро да зарадва всички, които с нетърпение очакват следващата глава от легендарната история.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 1 Отговор
    Абе..... стават , но стават посредствено някак си ! Далече е от Толкин !

    10:49 14.10.2025