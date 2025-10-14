Джордж Р. Р. Мартин: Феновете на книгите ми се дразнят от интереса на киното и телевизията

Джордж Р. Р. Мартин, прочутият създател на епичната поредица „Песен за огън и лед“, която вдъхнови световния телевизионен феномен „Игра на тронове“, разкри пред фенове и медии, че литературните му последователи често се чувстват раздразнени от огромния интерес на киноиндустрията към неговите произведения. Това стана ясно по време на престижния фестивал New York Comic Con, съобщава Entertainment Weekly.

На събитието Мартин бе засипан с въпроси относно бъдещето на сагата, а най-горещата тема бе дългоочакваният роман „Ветровете на зимата“, по който писателят работи вече десетилетие.

„Винаги съм имал трудности с изпълнението на срокове. Не изпитвам удовлетворение, когато се налага да нарушавам договори или да пропускам важни дати“, сподели откровено Мартин пред публиката. Авторът призна, че засиленият интерес от страна на телевизионни и филмови компании към неговите истории често предизвиква недоволство сред най-верните му читатели.

„Много от феновете на книгите ми се дразнят, че вниманието се измества към екранизациите, вместо към новите романи. Затова непрекъснато ме питат кога ще излезе „Ветровете на зимата“, допълни Мартин.

Очакванията за следващата част от сагата са огромни, а напрежението между почитателите на оригиналните книги и феновете на телевизионната адаптация продължава да расте. Въпреки това, Мартин увери, че работи неуморно по новите си проекти и се надява скоро да зарадва всички, които с нетърпение очакват следващата глава от легендарната история.