Новини
Любопитно »
Нов сериал по "Игра на тронове" тръгва догодина - „Рицарят на Седемте кралства“ (ВИДЕО)

Нов сериал по "Игра на тронове" тръгва догодина - „Рицарят на Седемте кралства“ (ВИДЕО)

10 Октомври, 2025 17:31 530 7

  • игра на тронове-
  • сериал-
  • спин оф-
  • спин-оф-
  • поредица-
  • рицарят на седемте кралства

HBO представи трейлъра на новата поредица

Нов сериал по "Игра на тронове" тръгва догодина - „Рицарят на Седемте кралства“ (ВИДЕО) - 1
Снимки: HBO
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

HBO представи официалния тийзър на предстоящия оригинален сериал „Рицарят на Седемте кралства“. Премиерата е на 19 януари в стрийминг платформата HBO Max, а по един нов епизод ще бъде наличен всеки понеделник до финала на 23 февруари.

Действието се развива един век преди събитията от „Игра на тронове“ и проследява двама герои, които скитат из Вестерос - младият, наивен, но и смел рицар, сир Дънкан Високия, и неговият дребен оръженосец Ег. По това време на Железния трон седи родът Таргариен и споменът за последния дракон все още не е изчезнал от паметта на живите. А героите дори не подозират, че ги очакват велики съдби, мощни врагове и смели подвизи.



Актьорският състав включва Питър Клафи като Дънкан Високия, Декстър Сол Ансел като Ег, Даниел Ингс като сир Лионел Баратеон, Бърти Карвел като Бейлор Таргариен, Дани Уеб като сир Арлън от Пенитрий, Сам Спруел като Мекар Таргариен, Шон Томас като Раймън Фосоуей, Фин Бенет като Ерион Таргариен, Едуард Ашли като сир Стефон Фосоуей, Танзин Крауфорд като Тансел, Хенри Аштън като Дерон Таргариен, Юсеф Керкур като Пейт Стоманата, Том Вон-Лолър като Плъмър, Даниел Монкс като сир Манфред Дондарион.

Нов сериал по "Игра на тронове" тръгва догодина - „Рицарят на Седемте кралства“ (ВИДЕО)



Сериалът е създаден от автора на сагата "Песен за огън и лед" Джордж Р. Р. Мартин, който е и изпълнителен продуцент, както и от Айра Паркър, която е и шоурънър и изпълнителен продуцент. Сред изпълнителните продуценти са още Сара Брадшоу, Оуен Харис, Райън Кондал и Винс Джерардис. Режисурата е дело на Оуен Харис и Сара Адина Смит.


Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиняк

    3 1 Отговор
    Тия па са не наиграа.

    17:32 10.10.2025

  • 2 Сол и пипер

    1 0 Отговор
    То имаше една поема по "Дон Кихот" - "Рицаря на печалния образ" - няма как да знаете как се казва магарето на Санчо, но пък всеки знае името на коня....... да се чудиш или да се маеш?

    17:40 10.10.2025

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Сезон 2 не струва и пукнат грош и затова са сменили плота.

    17:43 10.10.2025

  • 4 главната джамия и центъра ))))

    0 0 Отговор
    във фихтел берг сме пили на голямата маса :D

    17:47 10.10.2025

  • 5 главната джамия и центъра ))))

    0 0 Отговор
    РИАНА ЪНФЕЙТФУЛ

    17:59 10.10.2025

  • 6 ганю

    0 0 Отговор
    Велики са воините сражаващи се с Божието име
    и в негова прослава
    и никои не ще победи с лъжа

    17:59 10.10.2025

  • 7 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Да няма после ИГРА НА ДРОНОВЕ ...

    18:11 10.10.2025