Изгоненият от „Ергенът: Любов в рая“: Направих най-запомнящото се участие само за 30 минути

14 Октомври, 2025 12:16 738 8

Това сподели в интервю след излъчването на епизода Радослав

Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Скандалът между Радослав Куцев и Габриела в един от последните епизоди на “Ергенът: Любов в рая” продължава да вълнува зрителите, пише hotnews.bg.

Има ли вина Габи?

След напрегнатия момент, в който Габриела нарече Радослав и Хени „един дол дренки“, моделът не издържа и я събори от стола. По думите на хора от екипа, провокациите към Радо започнали много по-рано. „Габриела не спря да го дразни през цялата вечер и дори няколко пъти го удари по главата“, разказват свидетели от продукцията.

В интервю след излъчването на епизода Радослав заяви: „Подигравките също са вербална агресия, трябваше да изгонят и Габриела! Аз направих най-запомнящото се участие в "Ергенът" само за 30 минути.“

Нови участници

Припомняме ви, че Радо остана в предаването само 30 минути, където се прояви като арогантен „батка“. Екипът на риалитито се намеси и незабавно изгони новодошлия, след като той се държа по недопустим начин към една от участничките. Драмата се разигра късно вечерта, докато жените се забавляваха на парти без мъжете. В разгара на купона се появиха трима нови ергени и побързаха да се запознаят с момичетата.

Радослав Куцев направи много лошо впечатление с фамилиарното си поведение и грозни шеги, а инфлуенсърката Виктория го сравни с гларус, който кръжи над плячка. „Това момче не знам къде си мисли, че се намира. Не сме в пернишката дискотека!“, добави певицата Киара.

Агресивно поведение

Въпреки че не беше желан, той се настани на масата при момичетата и започна да подвиква грубовато. Седящата в непосредствена близост Габи го репликира и той се надигна, наклони се към нея, рязко натисна облегалката на стола ѝ и тя политна назад. Стресната, Габи се развика и избухна в сълзи, а продукцията моментално се намеси.

Екипът успокои разстроената участничка и изгони Радо. „Няма да се появи повече този човек!“ отсече женски глас от продукцията, а мъж посъветва провинилия се да успокои топката и му посочи изхода.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Сила

    7 0 Отговор
    БИОЛОГИЧНИ ОТПАДЪЦИ ...ЗАРАЗНИ !!! ☣️⚠️☣️

    12:21 14.10.2025

  гост

    9 1 Отговор
    Става ясно ,че съвременният млад български мъж трябва да изглежда като бивол за да направи впечатление.Прическите им ги прави един и същ арабски коафьор.

    Коментиран от #4

    12:22 14.10.2025

  Блая

    6 0 Отговор
    Габи Джуката е същата, ако не и по-лоша женска версия на този, но ние сме държавата на двойните стандарти!
    Иначе този едва ли вече някой го помни😅

    Коментиран от #5

    12:25 14.10.2025

  Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "гост":

    Аааааа , те много от тия , културистчетата не са точно мъже ..... 😉🤔

    12:26 14.10.2025

  боян расате

    1 0 Отговор
    да и беше улепил един шамар поне ако ще е такава драма с реване и съдилища

    12:44 14.10.2025

  гост

    1 0 Отговор
    Предаването е много тъпо но има гледаемост,защото част от момите и ергените са за психиатрията-ъъъ.И представляват научен интерес -ъ.

    12:45 14.10.2025