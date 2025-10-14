Изгоненият от „Ергенът: Любов в рая“: Направих най-запомнящото се участие само за 30 минути

Скандалът между Радослав Куцев и Габриела в един от последните епизоди на “Ергенът: Любов в рая” продължава да вълнува зрителите, пише hotnews.bg.

Има ли вина Габи?

След напрегнатия момент, в който Габриела нарече Радослав и Хени „един дол дренки“, моделът не издържа и я събори от стола. По думите на хора от екипа, провокациите към Радо започнали много по-рано. „Габриела не спря да го дразни през цялата вечер и дори няколко пъти го удари по главата“, разказват свидетели от продукцията.



В интервю след излъчването на епизода Радослав заяви: „Подигравките също са вербална агресия, трябваше да изгонят и Габриела! Аз направих най-запомнящото се участие в "Ергенът" само за 30 минути.“

Нови участници

Припомняме ви, че Радо остана в предаването само 30 минути, където се прояви като арогантен „батка“. Екипът на риалитито се намеси и незабавно изгони новодошлия, след като той се държа по недопустим начин към една от участничките. Драмата се разигра късно вечерта, докато жените се забавляваха на парти без мъжете. В разгара на купона се появиха трима нови ергени и побързаха да се запознаят с момичетата.



Радослав Куцев направи много лошо впечатление с фамилиарното си поведение и грозни шеги, а инфлуенсърката Виктория го сравни с гларус, който кръжи над плячка. „Това момче не знам къде си мисли, че се намира. Не сме в пернишката дискотека!“, добави певицата Киара.

Агресивно поведение

Въпреки че не беше желан, той се настани на масата при момичетата и започна да подвиква грубовато. Седящата в непосредствена близост Габи го репликира и той се надигна, наклони се към нея, рязко натисна облегалката на стола ѝ и тя политна назад. Стресната, Габи се развика и избухна в сълзи, а продукцията моментално се намеси.



Екипът успокои разстроената участничка и изгони Радо. „Няма да се появи повече този човек!“ отсече женски глас от продукцията, а мъж посъветва провинилия се да успокои топката и му посочи изхода.