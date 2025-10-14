Дженифър Анистън поясни защо не е осиновила дете след опитите за зачеване

Дженифър Анистън разкри причината, поради която не е прибегнала до осиновяване по време на дългогодишните си опити да стане майка. В подкаста Armchair Expert 56-годишната звезда от сериала Приятели обясни, че желанието ѝ винаги е било да има собствено дете.

„Когато хората ми казват: ‘Но можеш да осиновиш’, отговарям – не искам да осиновявам. Искам мое ДНК в това малко човече. Това е единственият начин, егоистично или не, така съм го чувствала“, заяви актрисата.

Дженифър Анистън, която нееднократно е говорила за трудностите си с безплодието, потвърди, че е преминала през множество неуспешни процедури за ин витро оплождане. Попитана дали е намерила вътрешен мир след този период, тя отговори: „Да, сега е спокойно. Дойде момент, в който осъзнах, че това е извън моя контрол. Няма нищо, което мога да направя.“

Актрисата призна, че е имала връзки с мъже, с които си е представяла, че би могла да има деца, но мисълта за това е изчезвала бързо. „Просто не беше част от плана – какъвто и да е бил той. Това е много емоционално, особено в мига, когато ти кажат, че всичко е приключило. Настъпва странен момент, в който го осъзнаваш“, сподели тя.

Темата не е нова за Дженифър Анистън. През 2022 г. в интервю за списание Allure тя за първи път говори открито за своя 20-годишен опит да забременее. Тогава разкри, че през късните си тридесет и ранни четиридесет години е преминала през труден период, включващ многократни ин витро процедури и алтернативни методи като китайски билкови терапии. „Давах всичко от себе си. Ако някой тогава ми беше казал: ‘Замрази яйцеклетките си, направи си тази услуга’, щях да го направя. Но не мислиш така, докато не стане твърде късно. Сега този кораб е отплавал, но нямам никакви съжаления“, каза тя.

В скорошно интервю за Harper’s Bazaar UK актрисата коментира и дългогодишните слухове, че е избрала да няма деца заради професионалните си амбиции. „Хората не знаеха моята история, през какво съм преминала през последните 20 години, защото не споделям личните си медицински проблеми публично. Това не е ничия работа. Но идва момент, в който не можеш повече да игнорираш слуховете – че не искам деца, че съм егоистка, че съм работохоличка. Това ме засягаше – в крайна сметка и аз съм човек“, посочи тя.