Юлиан Вергов „взриви“ Неапол с импровизация от новата пиеса на Яна Борисова – „Наполетано“

Една спонтанна сцена в ефира на „България търси талант“ се превърна в истинско културно събитие, когато актьорът и член на журито в шоуто Юлиан Вергов запя легендарния неаполитански химн Sarò con te по време на участие на италианския артист Лука Ломбардо. Репликата Luca, da Napoli беше достатъчна, за да предизвика искрена усмивка, а Вергов отвърна с няколко стиха, които накараха залата да избухне в аплодисменти.

#spazionapoli ♬ suono originale - Spazio Napoli @spazionapoli Bellissima sorpresa a Bulgaria's Got Talent, la versione bulgara del talent show famoso anche in Italia 👨‍🎤🇧🇬 Tra i partecipanti del nona edizione dello show c'è stato anche un trasformista napoletano, Luca Lombardo, che si è presentato dicendo di essere di Napoli 💙 A quel punto ne è nato un simpaticissimo siparietto con l'attore Julian Vergov, giudice del programma, che ha iniziato a intonare un coro decisamente familiare tra i tifosi azzurri 🥰 #SSCNapoli

Сцената, изпълнена с топлина и чувство за хумор, бързо обиколи социалните мрежи и достигна до италианските медии. Популярното издание Fanpage.it публикува материал за случката, отбелязвайки, че „целият Неапол гледаше с гордост как български актьор пее техния химн“.

Любопитен детайл е, че импровизацията на Юлиан Вергов е вдъхновена от „Наполетано“ – новата пиеса на Яна Борисова, чиято премиера вече се състоя, а следващите представления ще бъдат на 20 октомври и 8 ноември в Théatro отсам канала.

„Наполетано“ е смешната и емоционална среща между двама мъже, които по различни причини са принудени да живеят на улицата. Някога и двамата са имали професия, добър живот и семейство. След като случайно се запознават и сближават, те решават да помогнат на този от тях, който все още има шанс да бъде щастлив.

Вишневски е бивш професор по статистика, решен да приключи с живота си, когато среща клошаря Тони – суров и енергичен мъж, за когото няма тайни в света на бездомниците. Тони обожава футбола. Обожава и Неапол. Двамата обикалят и оцеляват в огромния град, който се превръща в техен дом – изпълнен с опасности, смях и красота.

Тази пиеса е разказ за красотата на свободата и липсата на смисъл, ако няма с кого да я споделиш. Благодарение на двама души, които са загубили всичко, зрителят ще разбере, че свобода, живот и любов са едно и също нещо.

Постановката е дело на екип от изключителни творци: Юлиан Вергов и Петър Антонов в главните роли, режисьор – Димитър Коцев – Шошо, текст – Яна Борисова, сценография и костюми – Елис Вели, музика – Милен Кукошаров.