Златният бутон на Галена най-сетне гръмна в "България търси талант"

3 Ноември, 2025 07:18 556 1

  • галена-
  • българия търси талант-
  • златния бутон-
  • константин червенков-
  • гоце делчев-
  • ментална аритметика

"Вие имате златно дете!", обърна се Галена към майката на 10-годишния Коки

Златният бутон на Галена най-сетне гръмна в "България търси талант" - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Галена избра да подкрепи 10-годишния Константин Червенков от Гоце Делчев, който показа феноменални умения в менталната аритметика, пише dir.bg.


Момчето демонстрира как може светкавично да събира и изважда трицифрени числа, които се показваха на екрана за по-малко от половин секунда, при това, докато води свободен разговор с журито.

Константин не сбърка с нито един отговор, въпреки всички опити на Галена, Катето, Николаос и Вергов да го разсеят с въпросите си. "Какъв искаш да станеш като пораснеш?", " Имаш ли домашен любимец?", "От колко години ходиш на ментална аритметика?" - звездната четворка не успя да обърка момчето дори с въпрос, свързан с още цифри и още пресмятане.

View this post on Instagram

A post shared by България търси талант (@talant.btv)


Нито публиката, нито журито, успяха да разберат как е възможно толкова малко дете да изчислява за стотни от секундата сбора и разликата между числа, които се сменят с голяма скорост на екрана, че обикновения човек едва успява да ги прочете.

За по-малко от три години, Коки вече има извоювани 11 купи от математически олимпиади. "Подготвям се за състезание, като решавам по минимум 1000 задачи на ден", обясни детето, а учителят му Ангел Атанасов разказа за случай, в който Коки е трябвало да пресметне 5000 задачи за 5 дни, но ги е решил в рамките на 24 часа.

"Талант, облечен в много тренировки" - така Ангел определи феноменалната способност на Константин Червенков.

Момчето демонстрира как може светкавично да събира и изважда трицифрени числа, които се показваха на екрана за по-малко от половин секунда.

Галена беше категорична, че момчето заслужава сигурно място на финала. "За мен такива деца вдъхновяват други деца, става верижна реакция и бих била много щастлива, ако тепърва много хора се запознаят с това, което вие правите и започнат да се занимават в свободното си време!", каза певицата.

"Вие имате златно дете!", обърна се Галена към майката на Коки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сивчо

    0 0 Отговор
    Еднокнижния смята по бързо процентите си от държавните поръчки. Справка чакмеджетата.

    07:34 03.11.2025