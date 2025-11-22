Новини
Любопитно »
Започват полуфиналите на живо в "България търси талант"

22 Ноември, 2025 11:46 596 8

  • българия търси талант-
  • шоу-
  • полуфинал-
  • финал-
  • състезание

Зрителите решават чрез SMS гласуване кои таланти ще стъпят на големия финал на шоуто

Започват полуфиналите на живо в "България търси талант" - 1
Снимки: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Краят на червените бутони в настоящия девети сезон на „България търси талант“ настъпи. Тази неделя започва нов етап – полуфиналите, които ще бъдат излъчвани на живо в ефира на bTV. В три последователни недели от 20:00 ч. зрителите ще имат възможността да покажат чрез SMS гласуване симпатията си към своите фаворити от общо 36 участници, които заслужиха правото да се борят за място на големия финал. Той ще бъде на 14 декември на живо, а победителят ще спечели титлата „Талант на България“ и наградата от 90 000 лв.

Започват полуфиналите на живо в "България търси талант"

Тази година кастингите на „България търси талант“ дадоха сцена на рекорден брой участници. Общо 150 таланти се осмелиха да покажат уменията си пред цяла България. Нелека беше задачата и на журито. Катето Евро, Галена, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов са били единодушни общо 82 пъти. Те казаха задружно „Да“ цели 71 пъти и бяха обединени в своето категорично „Не“ 11 пъти. Общо 120 участници получиха необходимия брой „Да“, за да продължат към следващия етап – извънредното гласуване на журито миналата неделя, чрез което бяха избрани и окончателните 36 полуфиналисти.

Започват полуфиналите на живо в "България търси талант"

Всеки от членовете на журито показа и затвърди своя собствен стил в оценяването на участниците. Николаос се оказа най-взискателният с цели 62 пъти, в които каза „Не“. Въпреки това Цитиридис показа и своята чувствителност и не успя да сдържи сълзите си на няколко пъти, включително на изпълнението на Кристина Костова, за която даде своя златен бутон. Галена беше най-толерантна от всички с впечатляващите 124 „Да“, с които демонстрира, че вярва силно в таланта и уменията. Катето Евро се доказа като най-емоционалния член на журито – просълзи се повече от шест пъти на моменти, изпълнени с човечност и любов, сред които предложението за брак, емоционалното изпълнение на песента „Сбогом моя любов“, танцът на Ивайло и Елис, които заслужиха златния бутон на актрисата. Юлиан Вергов пък беше най-аргументираният от звездната четворка. Актьорът не пропусна да обясни с уважение и внимание към всеки участник причините, поради които е решил да даде своето „Да“ или „Не“.

Започват полуфиналите на живо в "България търси талант"

Тази неделя, 23 ноември, от 20:00 ч. на живо на голямата сцена на „България търси талант“ зрителите на bTV ще видят изпълненията на: танцова школа Creators, оперните певци вентролози Даниеле и Неймана, световния шампион по съвременна танцова техника Димитър Мирчев, певицата Сияна Зонева, китариста Теодор Джабраилов, въздушния акробат Анна Василевич, Бенда без име, актрисата Арина Шило, актьора Георги Костадинов, танцовото дуо „Балкански близнаци“, младия ентомолог Николай Димитров и детско-юношески народен хор „Жарава“. Към големия финал ще отидат само двама от претендентите тази вечер.

Започват полуфиналите на живо в "България търси талант"

Първият е този, който получи най-висок вот на зрителите, а вторият ще бъде избран от журито измежду втория и третия по вот. Гласуването е само с SMS, а за един участник могат да се изпратят до 40 съобщения от едно устройство.

Списъкът с номерата за гласуване ще бъде обявен със старта на епизода на живо – в неделя от 20:00 ч. по bTV.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 патенцето Сатюрнен

    7 0 Отговор
    Семейното предаване на баба Катя е безкрайно ...

    11:50 22.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 на снимката

    7 0 Отговор
    Роднина - едиот - роднина - едиот.

    12:05 22.11.2025

  • 5 едно две три

    6 0 Отговор
    Тая бабиера Еврокопиева може само да оценява хостелите на Лъвов мост.

    12:06 22.11.2025

  • 6 ВЕЛИНСКИ

    2 0 Отговор
    ИНТЕРЕСНО ЗАЩО НЕ УЧАСТВУВА
    ОНЗИ ПРОФЕСОРА АРАБИСТ....
    КЪДЕТО ЗНАЕ ИМЕНАТА НА
    ВСИЧКИ АРАБИ ОТ БЛ.ИЗТОК....
    ВЖ.СПРВ. НЯКОЕ ТВ ПРЕДАВАНЕ ......

    12:54 22.11.2025

  • 7 Тв критик

    2 1 Отговор
    Това скучно шоу още ли го дават в ефира

    13:31 22.11.2025

  • 8 Роза

    0 0 Отговор
    С удоволствие гледам това предаване,защото някои участници действително показват голям талант и много труд!Друг е въпроса,че не винаги съм съгласна с оценката на журито!

    13:56 22.11.2025