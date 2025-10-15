Новини
Шон Пен направи първата си публична поява с 30-годишната Валерия Ников на кинофестивала в Лион

15 Октомври, 2025 17:31

Холивудската звезда за пръв път се появи официално с младата си половинка

Шон Пен направи първата си публична поява с 30-годишната Валерия Ников на кинофестивала в Лион - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изглежда, че актьорът Шон Пен е преминал от спекулации към публично признание на новата си връзка. Във финалния уикенд двамата с 30-годишния модел Валерия Ников за първи път се появиха заедно на червения килим на 17-ото издание на кинофестивала Lumière в Лион, Франция.

На събитието, което се провежда ежегодно и отдава почит на историята на киното, 65-годишният Шон Пен беше в тъмносив костюм, докато Ников избра тъмносиньо сатенено облекло с дълбоко деколте и изразителни ръкави. Визията ѝ бе завършена с минималистични черни обувки и лек грим, подчертаващ естествения ѝ стил.

Валерия Ников, която говори няколко езика и комбинира кариера като модел с актьорска дейност, често споделя снимки от пътувания и фотосесии в социалните мрежи. Според източници, близки до двойката, едно от интересите ѝ – ездата – е допаднало на Пен и е станало тема на разговор между тях.

Актьорът наскоро завърши снимките на новия филм на Пол Томас Андерсън "Битка след битка", в който участва както с Леонардо ДиКаприо, така и с Бенисио дел Торо. В интервюта и публични изяви той е споделял, че не търси блясък, а стабилност, и след многогодишни бурни връзки изглежда да търси по-спокоен житейски ритъм.

Малко преди фестивала, Пен и Ников са били забелязвани заедно в Париж и Лигурия, където очевидно прекарват време, далеч от медиийния шум. Предишна публична поява на двойката беше през ноември 2024 г., когато двамата посетиха Международния филмов фестивал в Маракеш, където Шон Пен получи награда за кариера.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коня Солтуклиева

    3 1 Отговор
    На снимката:

    "Налей ми вино в чаша дългостенна,
    И пусни сръбска музика да ревна,
    Кръчмарю, ти навярно имаш право,
    Да пия повече не заслужавам!"...
    :))

    17:35 15.10.2025

  • 2 бай Бай

    6 3 Отговор
    Бляк.
    Геронтофилка или голддигър?

    17:36 15.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 КРИВОКРАКО ЖУДЖИЕ КАТО

    0 3 Отговор
    ВСИЧКИЗАПАДНИ ЗАПАДАЩИ АКТИОРИ....Само де вито е по нисък от тоя....

    17:53 15.10.2025

  • 5 Да,да

    2 2 Отговор
    Сигурно е гладна украинка. Нали Шон Пън ходи там по едно време.

    17:57 15.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Елизабет Цветанова утепляка

    1 1 Отговор
    Като не ме искат българите ще се омъжа за циганин от факултета 🤣🤣🤣🤣🤭🤭

    18:06 15.10.2025

  • 9 ЛИЛИ

    2 1 Отговор
    ТАКА ЛИ ИЗГЛЕЖДАТ ПЕ ДА ЛИ ТЕ

    18:15 15.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 00014

    0 0 Отговор
    5 години по-млад от мене, а изглежда поне с 10 по-дърт.

    18:58 15.10.2025