Шон Пен направи първата си публична поява с 30-годишната Валерия Ников на кинофестивала в Лион

Изглежда, че актьорът Шон Пен е преминал от спекулации към публично признание на новата си връзка. Във финалния уикенд двамата с 30-годишния модел Валерия Ников за първи път се появиха заедно на червения килим на 17-ото издание на кинофестивала Lumière в Лион, Франция.

На събитието, което се провежда ежегодно и отдава почит на историята на киното, 65-годишният Шон Пен беше в тъмносив костюм, докато Ников избра тъмносиньо сатенено облекло с дълбоко деколте и изразителни ръкави. Визията ѝ бе завършена с минималистични черни обувки и лек грим, подчертаващ естествения ѝ стил.

Валерия Ников, която говори няколко езика и комбинира кариера като модел с актьорска дейност, често споделя снимки от пътувания и фотосесии в социалните мрежи. Според източници, близки до двойката, едно от интересите ѝ – ездата – е допаднало на Пен и е станало тема на разговор между тях.

Актьорът наскоро завърши снимките на новия филм на Пол Томас Андерсън "Битка след битка", в който участва както с Леонардо ДиКаприо, така и с Бенисио дел Торо. В интервюта и публични изяви той е споделял, че не търси блясък, а стабилност, и след многогодишни бурни връзки изглежда да търси по-спокоен житейски ритъм.

Малко преди фестивала, Пен и Ников са били забелязвани заедно в Париж и Лигурия, където очевидно прекарват време, далеч от медиийния шум. Предишна публична поява на двойката беше през ноември 2024 г., когато двамата посетиха Международния филмов фестивал в Маракеш, където Шон Пен получи награда за кариера.