Как замразените зеленчуци могат да бъдат по-полезни и удобни от пресните

8 Ноември, 2025 12:59

Замразени зеленчуци: Практичен и хранителен избор за вашата диета

Как замразените зеленчуци могат да бъдат по-полезни и удобни от пресните - 1
Снимкa: Shutterstock
Здравословното хранене не винаги е лесно. Диетата, богата на зеленчуци, осигурява необходимите витамини и минерали, които поддържат тялото ни здраво, но понякога е трудно да се придържаме към нея - зеленчуците могат да бъдат скъпи, извън сезона или да се развалят бързо в хладилника, пише Ladyzone.bg.

Много експерти препоръчват замразени зеленчуци като удобна и хранителна алтернатива. Всъщност, те могат да съдържат дори повече хранителни вещества от пресните.

Защо да изберете замразени зеленчуци?

След като зеленчукът бъде откъснат, той започва да губи витамини и минерали, според Касандра Бърк, регистриран диетолог. Замразените зеленчуци се обработват бързо в пиковата си зрялост, което запазва хранителните вещества и предотвратява тяхното разграждане.

Пресните зеленчуци преминават през обработка, съхранение и транспорт, което често намалява качеството на витамините и минералите. Замразените зеленчуци също така са по-удобни за пазаруване и по-бюджетни, особено ако изберете зеленчуци извън сезона.

Допълнително, замразените зеленчуци имат дълъг срок на годност, не се развалят бързо и вече са почистени и подготвени за готвене - директно от фризера.

6 зеленчука, които е добре да купите замразени

1. Броколи
Богати на витамини C и K и на фибри, замразените броколи запазват хрупкавостта и яркозеления си цвят. Могат да се използват като гарнитура или в пържени ястия.

2. Спанак
Замразеният спанак е пълен с желязо и витамини. Перфектен за смутита, супи или паста, лесно добавя хранителни вещества към всяко хранене.

3. Грах
Сладък и яркозелен, грахът е добър източник на протеини. Замразен, той се готви бързо и е удобен за всяка рецепта.

4. Чушки
Богати на витамини А и С, замразените чушки запазват хрупкавата си текстура и са чудесни за салати или пържени ястия.

5. Карфиол
Карфиолът е богат на фибри и се готви добре замразен. Може да се използва като нисковъглехидратен заместител на ориза.

6. Смесени зеленчуци
Смесени замразени зеленчуци са удобен начин да включите множество хранителни източници в едно хранене. Избирайте цветни смеси за по-широк набор от витамини.


