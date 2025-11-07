Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Крехко телешко с ноемврийски зеленчуци
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Крехко телешко с ноемврийски зеленчуци

7 Ноември, 2025 10:05 557 3

  • телешко месо-
  • зеленчуци-
  • какво да сготвя

Това ястие съчетава в себе си богатството на сезонните продукти и нежния вкус на телешкото, което се топи в устата

Рецепта на деня: Крехко телешко с ноемврийски зеленчуци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

С настъпването на мразовития ноември, когато дните стават по-кратки, а нощите – по-студени, няма нищо по-приятно от домашно приготвено ястие, което стопля душата и събира цялото семейство около масата. Ако търсите вдъхновение за нещо специално, предлагаме ви изкусителна рецепта с крехко телешко месо – идеална за есенните вечери.

Необходими продукти:

  • 800 г телешко месо (най-добре плешка или бут);
  • 2 моркова;
  • 1 голяма глава лук;
  • 2 картофа;
  • 1 пащърнак;
  • 2 скилидки чесън;
  • 1 чаша червено вино;
  • 2 дафинови листа;
  • 1 ч.л. червен пипер;
  • Сол и черен пипер на вкус;
  • 2 с.л. зехтин.

Начин на приготвяне:

Нарежете телешкото на едри кубчета и го запечатайте в дълбок тиган със сгорещения зехтин, докато придобие златиста коричка.

Прибавете нарязания лук, чесъна и морковите, а след няколко минути – и останалите зеленчуци.

Поръсете с червен пипер, добавете дафиновите листа и залейте с чаша червено вино.

Оставете ястието да къкри на слаб огън под капак около час и половина, докато месото омекне напълно, а ароматите се смесят в съвършена хармония.

Подправете със сол и черен пипер по ваш вкус. Сервирайте топло, гарнирано с пресен магданоз и парче домашен хляб.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Теле на правилната ливада

    2 0 Отговор
    Крехко или не, вече е важно къде е пасло, за да не ви изземат готовата манджа.

    10:07 07.11.2025

  • 2 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    А в сгорещено олио не е ли по-добре

    10:14 07.11.2025

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Свиквайте да не ядете телешко , че като глътнете ДжиПиЕс -а от пържолата , и вие започвате да горите........ Ту - ту - ту....... не е Боко, вие сте !!!!

    10:25 07.11.2025