Рецепта на деня: Крехко телешко с ноемврийски зеленчуци

С настъпването на мразовития ноември, когато дните стават по-кратки, а нощите – по-студени, няма нищо по-приятно от домашно приготвено ястие, което стопля душата и събира цялото семейство около масата. Ако търсите вдъхновение за нещо специално, предлагаме ви изкусителна рецепта с крехко телешко месо – идеална за есенните вечери.
Необходими продукти:
- 800 г телешко месо (най-добре плешка или бут);
- 2 моркова;
- 1 голяма глава лук;
- 2 картофа;
- 1 пащърнак;
- 2 скилидки чесън;
- 1 чаша червено вино;
- 2 дафинови листа;
- 1 ч.л. червен пипер;
- Сол и черен пипер на вкус;
- 2 с.л. зехтин.
Начин на приготвяне:
Нарежете телешкото на едри кубчета и го запечатайте в дълбок тиган със сгорещения зехтин, докато придобие златиста коричка.
Прибавете нарязания лук, чесъна и морковите, а след няколко минути – и останалите зеленчуци.
Поръсете с червен пипер, добавете дафиновите листа и залейте с чаша червено вино.
Оставете ястието да къкри на слаб огън под капак около час и половина, докато месото омекне напълно, а ароматите се смесят в съвършена хармония.
Подправете със сол и черен пипер по ваш вкус. Сервирайте топло, гарнирано с пресен магданоз и парче домашен хляб.
