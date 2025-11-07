Рецепта на деня: Крехко телешко с ноемврийски зеленчуци

С настъпването на мразовития ноември, когато дните стават по-кратки, а нощите – по-студени, няма нищо по-приятно от домашно приготвено ястие, което стопля душата и събира цялото семейство около масата. Ако търсите вдъхновение за нещо специално, предлагаме ви изкусителна рецепта с крехко телешко месо – идеална за есенните вечери.

Необходими продукти:

800 г телешко месо (най-добре плешка или бут);

2 моркова;

1 голяма глава лук;

2 картофа;

1 пащърнак;

2 скилидки чесън;

1 чаша червено вино;

2 дафинови листа;

1 ч.л. червен пипер;

Сол и черен пипер на вкус;

2 с.л. зехтин.

Начин на приготвяне:

Нарежете телешкото на едри кубчета и го запечатайте в дълбок тиган със сгорещения зехтин, докато придобие златиста коричка.

Прибавете нарязания лук, чесъна и морковите, а след няколко минути – и останалите зеленчуци.

Поръсете с червен пипер, добавете дафиновите листа и залейте с чаша червено вино.

Оставете ястието да къкри на слаб огън под капак около час и половина, докато месото омекне напълно, а ароматите се смесят в съвършена хармония.

Подправете със сол и черен пипер по ваш вкус. Сервирайте топло, гарнирано с пресен магданоз и парче домашен хляб.