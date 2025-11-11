Новини
Любопитно »
Рецепта на деня: Печена сьомга със сезонни кореноплодни зеленчуци
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Печена сьомга със сезонни кореноплодни зеленчуци

11 Ноември, 2025 10:05 501 3

  • сьомга-
  • зеленчуци-
  • кореноплодни-
  • какво да сготвя

Непретенциозно, но вкусно ястие с риба, подходящо за ноември

Рецепта на деня: Печена сьомга със сезонни кореноплодни зеленчуци - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сьомгата е чудесна риба, която е достъпна целогодишно, а печените моркови, пащърнак и картофи придават на ястието есенен, сгряващ характер. Това ястие се приготвя лесно в една тава, което го прави идеално за забързан делничен ден.

Необходими продукти:

  • Филета сьомга: 4 бр. (по около 150-200 г всяко, с кожа или без)
  • Картофи: 300 г (нарязани на едри кубчета)
  • Моркови: 200 г (нарязани на едри парчета или цели по-малки)
  • Пащърнак: 200 г (нарязан на едри парчета, подобно на морковите)
  • Червен лук: 1 голяма глава (нарязана на дебели резени)
  • Зехтин: 3-4 с.л.
  • Сушени билки: 1 ч.л. риган и мащерка
  • Чесън: 2-3 скилидки (счукани или нарязани на ситно)
  • Лимон: 1 бр. (за сок и резени)
  • Сол и черен пипер: на вкус

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната до 200°C. В голяма купа смесете нарязаните картофи, моркови, пащърнак и лук.
Добавете 2 с.л. зехтин, половината от сушените билки, сол, черен пипер и счукания чесън към зеленчуците. Разбъркайте добре, за да се покрият равномерно с подправките.
Разпределете зеленчуците в голяма тава за печене на един ред. Печете в предварително загрятата фурна за около 25-30 минути, докато започнат да омекват и покафеняват леко.

Докато зеленчуците се пекат, подсушете филетата сьомга с кухненска хартия. Овкусете ги със сол, черен пипер, останалите билки, малко лимонов сок и останалия зехтин.

Извадете тавата от фурната. Направете място между зеленчуците и поставете филетата сьомга с кожата надолу (ако има кожа). Върху всяко филе може да сложите по едно резенче лимон.

Върнете тавата във фурната и печете още 12-15 минути (в зависимост от дебелината на филето и желаната степен на изпичане), докато рибата е готова и зеленчуците са напълно меки.

Сервирайте ястието топло, като разпределите рибата и зеленчуците в чиниите. Можете да добавите още малко свеж лимонов сок преди консумация.
Това ястие е едновременно здравословно, вкусно и много засищащо, идеално за студените ноемврийски дни.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 доста хранително в есенния сезон

    1 0 Отговор
    тлъстата риба кара хората да растат кат мечки . а сьомгата е доста добре представена . на консерви , в тарелки , в найлони . американската риба явно е в огромни количества . а копърката , в дребни консерви по 60 грама . невзрачни . като е по евтина бегейската риба да я слагат по 400-500 грама . то сьомга 70 грама не може да си купиш .

    10:10 11.11.2025

  • 3 Механик

    1 0 Отговор
    "Непретенциозно" ???
    Сьомга = 35 лв/кг
    Явно яко ви плащат като заплати. Де да можехме и ние да сме така "непретенциозни"!

    10:17 11.11.2025