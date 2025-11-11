Рецепта на деня: Печена сьомга със сезонни кореноплодни зеленчуци

Сьомгата е чудесна риба, която е достъпна целогодишно, а печените моркови, пащърнак и картофи придават на ястието есенен, сгряващ характер. Това ястие се приготвя лесно в една тава, което го прави идеално за забързан делничен ден.
Необходими продукти:
- Филета сьомга: 4 бр. (по около 150-200 г всяко, с кожа или без)
- Картофи: 300 г (нарязани на едри кубчета)
- Моркови: 200 г (нарязани на едри парчета или цели по-малки)
- Пащърнак: 200 г (нарязан на едри парчета, подобно на морковите)
- Червен лук: 1 голяма глава (нарязана на дебели резени)
- Зехтин: 3-4 с.л.
- Сушени билки: 1 ч.л. риган и мащерка
- Чесън: 2-3 скилидки (счукани или нарязани на ситно)
- Лимон: 1 бр. (за сок и резени)
- Сол и черен пипер: на вкус
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната до 200°C. В голяма купа смесете нарязаните картофи, моркови, пащърнак и лук.
Добавете 2 с.л. зехтин, половината от сушените билки, сол, черен пипер и счукания чесън към зеленчуците. Разбъркайте добре, за да се покрият равномерно с подправките.
Разпределете зеленчуците в голяма тава за печене на един ред. Печете в предварително загрятата фурна за около 25-30 минути, докато започнат да омекват и покафеняват леко.
Докато зеленчуците се пекат, подсушете филетата сьомга с кухненска хартия. Овкусете ги със сол, черен пипер, останалите билки, малко лимонов сок и останалия зехтин.
Извадете тавата от фурната. Направете място между зеленчуците и поставете филетата сьомга с кожата надолу (ако има кожа). Върху всяко филе може да сложите по едно резенче лимон.
Върнете тавата във фурната и печете още 12-15 минути (в зависимост от дебелината на филето и желаната степен на изпичане), докато рибата е готова и зеленчуците са напълно меки.
Сервирайте ястието топло, като разпределите рибата и зеленчуците в чиниите. Можете да добавите още малко свеж лимонов сок преди консумация.
Това ястие е едновременно здравословно, вкусно и много засищащо, идеално за студените ноемврийски дни.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 доста хранително в есенния сезон
10:10 11.11.2025
3 Механик
Сьомга = 35 лв/кг
Явно яко ви плащат като заплати. Де да можехме и ние да сме така "непретенциозни"!
10:17 11.11.2025