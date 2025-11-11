Рецепта на деня: Печена сьомга със сезонни кореноплодни зеленчуци

Сьомгата е чудесна риба, която е достъпна целогодишно, а печените моркови, пащърнак и картофи придават на ястието есенен, сгряващ характер. Това ястие се приготвя лесно в една тава, което го прави идеално за забързан делничен ден.

Необходими продукти:

Филета сьомга: 4 бр. (по около 150-200 г всяко, с кожа или без)

Картофи: 300 г (нарязани на едри кубчета)

Моркови: 200 г (нарязани на едри парчета или цели по-малки)

Пащърнак: 200 г (нарязан на едри парчета, подобно на морковите)

Червен лук: 1 голяма глава (нарязана на дебели резени)

Зехтин: 3-4 с.л.

Сушени билки: 1 ч.л. риган и мащерка

Чесън: 2-3 скилидки (счукани или нарязани на ситно)

Лимон: 1 бр. (за сок и резени)

Сол и черен пипер: на вкус

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната до 200°C. В голяма купа смесете нарязаните картофи, моркови, пащърнак и лук.

Добавете 2 с.л. зехтин, половината от сушените билки, сол, черен пипер и счукания чесън към зеленчуците. Разбъркайте добре, за да се покрият равномерно с подправките.

Разпределете зеленчуците в голяма тава за печене на един ред. Печете в предварително загрятата фурна за около 25-30 минути, докато започнат да омекват и покафеняват леко.

Докато зеленчуците се пекат, подсушете филетата сьомга с кухненска хартия. Овкусете ги със сол, черен пипер, останалите билки, малко лимонов сок и останалия зехтин.

Извадете тавата от фурната. Направете място между зеленчуците и поставете филетата сьомга с кожата надолу (ако има кожа). Върху всяко филе може да сложите по едно резенче лимон.

Върнете тавата във фурната и печете още 12-15 минути (в зависимост от дебелината на филето и желаната степен на изпичане), докато рибата е готова и зеленчуците са напълно меки.

Сервирайте ястието топло, като разпределите рибата и зеленчуците в чиниите. Можете да добавите още малко свеж лимонов сок преди консумация.

Това ястие е едновременно здравословно, вкусно и много засищащо, идеално за студените ноемврийски дни.