16 октомври: Международният ден на храната

На 16 октомври светът отбелязва Международния ден на храната – глобална инициатива на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO), насочена към осигуряване на достъп до безопасна и питателна храна за всички хора по света. През 2025 г. кампанията преминава под мотото „Храна за всички: устойчиви решения за гладен свят“, с акцент върху връзката между хранителните системи, климатичните промени и социалната справедливост.

Международният ден на храната се отбелязва от 1981 г. по инициатива на FAO. Датата съвпада със създаването на организацията на 16 октомври 1945 г., когато 42 държави се обединяват с цел борба с глада и недохранването. Оттогава до днес повече от 150 държави по света участват ежегодно в прояви, които поставят на дневен ред теми като глобалната продоволствена сигурност, устойчивото земеделие и достъпа до питателна храна.

Според данни на FAO над 735 милиона души по света живеят в хроничен глад, докато годишно се изхвърлят над 1 милиард тона храна. Организацията предупреждава, че изменението на климата вече засяга производството на храни, водните ресурси и почвите. Земеделието, което осигурява препитание за над 2,5 милиарда души, е едновременно жертва и източник на климатични емисии, като секторът генерира близо една трета от парниковите газове в световен мащаб. „Не можем да разглеждаме храната само като икономически продукт – тя е част от екосистемата, от която всички зависим“, заяви генералният директор на FAO д-р Цюй Донгю по повод отбелязването на празника.

В България Международният ден на храната се отбелязва с различни инициативи на Министерството на земеделието, образователни институции и неправителствени организации. Основният акцент през 2025 г. е поставен върху намаляването на хранителните отпадъци, подкрепата за местното производство и насърчаването на здравословното хранене сред децата. Ученици от редица училища участват в кампании под надслов „Нито една хапка напразно“, а фермерски пазари и обществени кухни в София, Пловдив и Варна организират събития, посветени на устойчивото потребление и борбата с глада.

През последните години новите технологии все по-осезаемо променят начина, по който се произвежда и разпределя храната. Вертикалните ферми, лабораторно отгледаното месо и интелигентните системи за управление на ресурси навлизат в практиката и предлагат по-ефективни и щадящи природата решения. FAO подчертава, че дигитализацията на земеделието, подкрепата за малките производители и развитието на местните пазари ще бъдат ключови фактори за устойчиво хранително бъдеще.

Международният ден на храната напомня, че борбата с глада не е само хуманитарна, а и икономическа, екологична и етична отговорност. Всеки човек, всяко семейство и всяка държава имат роля в изграждането на по-справедлива хранителна система – чрез намаляване на разхищението, информиран избор и подкрепа за устойчивото производство. „Храната не трябва да разделя, а да обединява. Тя е основа на човешкото достойнство и ключ към мира“, се казва в посланието на FAO за 2025 г.

През тази година инициативите за Международния ден на храната обхващат над 190 държави. Специален акцент е поставен върху младите фермери, образованието и ролята на иновациите в прехода към устойчиво земеделие.