Защо джин с тоник се смята за най-здравословния коктейл?

14 Ноември, 2025 17:59 882 8

Учените подчертават, че макар да няма такова нещо като здравословен алкохол, този коктейл е сравнително по-малко вреден

Защо джин с тоник се смята за най-здравословния коктейл? - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съществува дълга история зад популярното твърдение на Уинстън Чърчил, че „джин с тоник е спасил повече британски животи и разуми, отколкото всички лекари в Империята“. Макар подобна оценка да е силно преувеличена, напитката продължава да бъде част от британската културна традиция повече от век след възникването си.

Произходът на джин тоника е от XIX век, когато британски военноморски части в Индия получават тонизираща вода, съдържаща хинин – вещество, извличано от кората на дървото хининова кора (cinchona). Хининът се е използвал като средство срещу малария, но първоначалната тонизираща вода е била силно горчива. За да направят напитката по-приемлива, офицерите започват да смесват тоника със захар, вода, лайм и джин – комбинация, която по-късно става традиционна.

Макар днешните здравни експерти да не приписват реални лечебни свойства на джин тоника, част от специалистите посочват, че при вече взето решение за употреба на алкохол напитката може да бъде относително по-нискокалорийна алтернатива. Според регистрирания диетолог Ручи Лохия напитки с по-малко калории и захар, като джин с лек тоник, са по-подходящ избор от бира или сладки коктейли. Един шот джин съдържа приблизително 50 калории, в сравнение със 130 калории в средна чаша вино и 200–300 калории в една бира.

Диетологът Джи Кю Джордан допълва, че безцветните спиртни напитки се метаболизират по-лесно и натоварват организма по-малко. Освен това горчивите нотки на ботаническите съставки в джина могат да забавят темпото на пиене. При консумация на тоник 200 мл от напитката добавят около 30 калории, което поддържа общата калорийност на една чаша под 100 калории.

Специалистите подчертават, че изборът на безалкохолно е определящ. Захарните напитки – като обикновена кола – значително повишават калорийния прием и влияят върху гликемичния баланс, което може да засили апетита и да доведе до допълнителна консумация на храна.

Според данните на NHS средностатистическият британски мъж консумира около 17 милилитра чист алкохол седмично. Замяната на същия брой бири с джин тоник би намалила приблизително 900 „празни“ калории седмично, но здравните институции напомнят, че не се препоръчва прием на повече от 140 милилитра седмично.

Специалистите са единодушни, че в съвременния джин тоник липсват количества от съставките, които исторически са се считали за полезни. Хининът днес присъства в значително по-ниски концентрации, а терапевтичните дози за предпазване от малария са многократно по-високи. Също така прекомерният прием на хинин крие рискове като нарушения в сърдечния ритъм, хипогликемия и алергични реакции.

Джинът съдържа ароматни съставки като хвойна, лимонова кора, кориандър и кардамон, но количествата антиоксиданти в една стандартна порция не са достатъчни, за да окажат реален здравословен ефект.

Специалистите обобщават, че няма безопасно ниво на употреба на алкохол и препоръчват информиран подход: умерена консумация, избор на нискокалорийни напитки и хидратация между отделните питиета.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    3 5 Отговор
    Не подвеждайте хората. Алкохолът не е здравословен.
    Губиш семейство, приятели, работа, здраве, мозака си и всичко!

    18:07 14.11.2025

  • 2 Мъж мечта

    1 0 Отговор
    Събина яде по един тиган с пържени свински мръвки всяка вечер 😀🤣😂😂🤭🥳😂🤣😀🤭🤭

    18:08 14.11.2025

  • 3 Това

    2 0 Отговор
    Коктейлите са женчовски питиета. Аз ги жуля само чисти.

    18:14 14.11.2025

  • 4 Бялджип

    2 0 Отговор
    За Чърчил съм чувал друго негово изказване. Когато млад репортер го запитал как е запазил интелекта през толкова дългия си живот, Чърчил отговорил- Пури, уиски и никакъв спорт, млади момко!

    18:17 14.11.2025

  • 5 Буха ха

    1 0 Отговор
    Събино Клъста, откъде измисляш такива уж здравословни тъпни. Отивай при Емилова да .отслабваш, прасенца дебело. Като отслабнеш, Милен ще те еб..

    18:17 14.11.2025

  • 6 Дж. Борн

    0 0 Отговор
    Аз ги пия сухи! Джин или водка гася с тоник и съответно 7UP.

    18:23 14.11.2025

  • 7 Хахаха

    1 2 Отговор
    Пълна заблуда няма здравословен алкохол

    18:23 14.11.2025

  • 8 Сър

    1 0 Отговор
    Когато съм в Африка спазвам предписанията на учените. Една чашка джин с тоник няма почти никакъв здравословен ефект. НО 5-6 ( и повече)чашки вече са друго нещо.

    18:38 14.11.2025