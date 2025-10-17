Дъщерята на Лайънъл Ричи - София Ричи е бременна с второ дете (СНИМКИ)

Моделът София Ричи очаква второто си дете със съпруга си Елиът Грейндж. Новината беше обявена лично от нея чрез публикация в Instagram в четвъртък.

27-годишната дъщеря на Лайънъл Ричи сподели огледално селфи, на което позира с открито бременно коремче, придружено от текста: „Напът съм да стартирам тези бебета“ – препратка към собствената ѝ модна линия.

Ричи и Грейндж вече са родители на дъщеря си Елоиз, родена през май 2024 г. При тогавашното обявяване на радостната новина София написа в социалните мрежи: „Eloise Samantha Grainge 5•20•24 – най-хубавият ден в живота ми“, като добави снимка на малките крачета на новороденото.

В интервю за Vogue през януари 2024 г. моделът сподели, че е пазила първата си бременност в тайна, за да защити „психичното им здраве и личното им пространство“. „Бременността е плашеща. Не осъзнавах, че има толкова много етапи и изследвания, през които трябва да се премине. За мен беше важно да запазим спокойствието си като двойка“, обяснява тогава София Ричи.

София Ричи и Елиът Грейндж сключиха брак през април 2023 г. в романтична церемония във Франция, на която присъстваха множество звезди, сред които Парис Хилтън и Камерън Диас. Предложението за брак София получава година по-рано — с масивен пръстен с изумруден диамант, след почти двегодишна връзка, преди двамата да я направят публична.

През декември 2024 г. близкият ѝ приятел и инфлуенсър Джейк Шейн разкри пред Page Six, че София се справя отлично с майчинството. „Тя е невероятна майка и напълно влюбена в дъщеря си. Елоиз е просто съвършена, а София успява да поддържа баланс между семейството, кариерата и социалния си живот“, каза той.