Новини
Любопитно »
Дъщерята на Лайънъл Ричи - София Ричи е бременна с второ дете (СНИМКИ)

Дъщерята на Лайънъл Ричи - София Ричи е бременна с второ дете (СНИМКИ)

17 Октомври, 2025 13:58 744 5

  • лайънъл ричи-
  • софия ричи-
  • бременна-
  • дете-
  • бебе-
  • семейство

През 2024 г. София Ричи и съпругът ѝ Елиът Грейндж посрещнаха първото си дете

Дъщерята на Лайънъл Ричи - София Ричи е бременна с второ дете (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Моделът София Ричи очаква второто си дете със съпруга си Елиът Грейндж. Новината беше обявена лично от нея чрез публикация в Instagram в четвъртък.

27-годишната дъщеря на Лайънъл Ричи сподели огледално селфи, на което позира с открито бременно коремче, придружено от текста: „Напът съм да стартирам тези бебета“ – препратка към собствената ѝ модна линия.

Ричи и Грейндж вече са родители на дъщеря си Елоиз, родена през май 2024 г. При тогавашното обявяване на радостната новина София написа в социалните мрежи: „Eloise Samantha Grainge 5•20•24 – най-хубавият ден в живота ми“, като добави снимка на малките крачета на новороденото.

В интервю за Vogue през януари 2024 г. моделът сподели, че е пазила първата си бременност в тайна, за да защити „психичното им здраве и личното им пространство“. „Бременността е плашеща. Не осъзнавах, че има толкова много етапи и изследвания, през които трябва да се премине. За мен беше важно да запазим спокойствието си като двойка“, обяснява тогава София Ричи.

София Ричи и Елиът Грейндж сключиха брак през април 2023 г. в романтична церемония във Франция, на която присъстваха множество звезди, сред които Парис Хилтън и Камерън Диас. Предложението за брак София получава година по-рано — с масивен пръстен с изумруден диамант, след почти двегодишна връзка, преди двамата да я направят публична.

През декември 2024 г. близкият ѝ приятел и инфлуенсър Джейк Шейн разкри пред Page Six, че София се справя отлично с майчинството. „Тя е невероятна майка и напълно влюбена в дъщеря си. Елоиз е просто съвършена, а София успява да поддържа баланс между семейството, кариерата и социалния си живот“, каза той.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 0 Отговор
    Е как тази ще е дъщеря на Лайънъл Ричи?
    Та той е доста патладжанест...

    Коментиран от #2, #3

    14:22 17.10.2025

  • 2 Сигурно е осиновена

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    За друго не се сещам

    14:27 17.10.2025

  • 3 Ъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Може да я е осиновил, като Майкъл Джексън.

    14:28 17.10.2025

  • 4 Кой ?

    1 0 Отговор
    И го е н@теглил

    15:09 17.10.2025

  • 5 цербер

    1 0 Отговор
    Моделката София Ричи...

    15:20 17.10.2025