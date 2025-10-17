Веднъж на хилядолетие: Рядката комета Лемън ще бъде видима от Земята през следващите дни

В края на октомври небето ще предложи зрелище, което астрономите определят като едно от най-интересните събития на годината – появата на кометата C/2025 A6 (Lemmon). Небесното тяло ще бъде видимо от Земята между 18 и 28 октомври, като при благоприятни условия може да се наблюдава дори с невъоръжено око.

Кометата беше открита на 3 януари 2025 г. от екипа на Mount Lemmon Survey в Аризона – проект, насочен към откриване и проследяване на обекти в близост до Земята. Първоначалните наблюдения предполагали, че става дума за астероид, но допълнителни анализи разкрили характерните за кометите признаци – ядро от лед и скални частици, заобиколено от сияйна кома и опашка, образувана при изпаряване на ледовете под въздействието на слънчевата топлина.

Астрономическите модели показват, че кометата Лемън е дългопериодична, с орбита от около 1350 години. Последното ѝ преминаване в близост до Земята е било приблизително през VII век – по времето на хан Аспарух. След настоящия си цикъл около Слънцето тя ще се отдалечи отново в дълбините на Слънчевата система и няма да бъде видима поне още хиляда години.

Според изчисленията на NASA и Европейската космическа агенция (ESA), кометата ще достигне най-близката си точка до Земята на 21 октомври, на разстояние от около 90 милиона километра, а на 8 ноември – и перихелия си, или най-близката позиция до Слънцето. В този период тя ще се придвижва сравнително бързо по небесната сфера, преминавайки през съзвездията Волопас (Boötes) и Воловар (Hercules).

Астрономите от Европейската южна обсерватория препоръчват наблюденията да се извършват извън населени места, където липсва светлинно замърсяване, и при ясно небе без лунна светлина. За по-прецизно проследяване на траекторията ѝ могат да се използват мобилни приложения като Stellarium, Sky Tonight или Star Walk 2. Дори и при по-слаба яркост кометата ще бъде добре видима с бинокъл или малък телескоп.

Учените прогнозират, че Лемън може да достигне яркост около 6-та звездна величина, което я поставя на границата на видимост с просто око. Макар че не се очаква да бъде толкова впечатляваща, колкото легендарните комети Hale–Bopp (1997) или NEOWISE (2020), нейното приближаване е ценна възможност за наблюдения и изследвания.

Астрономите подчертават, че подобни явления са от особено значение за науката, тъй като кометите са „замразени архиви“ на ранната Слънчева система. Анализът на състава им предоставя данни за химическите условия, съществували преди повече от 4 милиарда години, когато се е формирала нашата планетна система.

Кометата Лемън се очаква да бъде видима в западната част на небето след залез Слънце и да предложи кратък, но запомнящ се поглед към едно от най-древните и загадъчни тела в нашата космическа околност.