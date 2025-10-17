Новини
Любопитно »
Ким Кардашиян коментира разголените тоалети на 12-годишната си дъщеря Норт

Ким Кардашиян коментира разголените тоалети на 12-годишната си дъщеря Норт

17 Октомври, 2025 18:31 436 4

  • ким кардашиян-
  • дъщеря-
  • норт-
  • кание уест-
  • тоалети

„Наистина е едновременно предизвикателно и интересно, защото всички деца носят едни и същи неща“, обясни тя

Ким Кардашиян коментира разголените тоалети на 12-годишната си дъщеря Норт - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Телевизионната звезда Ким Кардашиян говори открито за Норт и разголените тоалети на дъщеря ѝ от рапъра Кание Уест. Журналисти от Page Six извадиха наяве съответния епизод от подкаста Call Her Daddy.

Бизнесдамата заяви, че уважава избора на 12-годишната си дъщеря и ѝ позволява да експериментира със стил.

„Наистина е едновременно предизвикателно и интересно, защото всички деца носят едни и същи неща“, обясни тя.

В същото време бизнесдамата признава, че някои от визиите на Норт са били неподходящи. „И след това дъщеря ми се опитва да ги носи и аз си казвам: „Добре, никога повече няма да ги носим.“ За съжаление, вече сме правили тези грешки пред целия свят“, призна тя иронично.

През септември Ким Кардашиян беше критикувана онлайн заради пиърсингите на дъщеря си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ми то.....

    1 0 Отговор
    Дъщерята е като майката малка палава КУ........А !
    САМО НА 12 години .....жалко ...много жалко !!!!

    18:35 17.10.2025

  • 2 Ким кардашиян си показва и газъ

    2 0 Отговор
    За да изкара някой долар , какво искате от такива жени ?

    18:37 17.10.2025

  • 3 Новичок

    1 0 Отговор
    Cтатията е отврат като авторката и.Пфу...

    Коментиран от #4

    18:41 17.10.2025

  • 4 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Новичок":

    Ей пак ще ти изпишат следното:
    " Имате за6рана да коментирате "

    18:43 17.10.2025