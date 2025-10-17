Ким Кардашиян коментира разголените тоалети на 12-годишната си дъщеря Норт

Телевизионната звезда Ким Кардашиян говори открито за Норт и разголените тоалети на дъщеря ѝ от рапъра Кание Уест. Журналисти от Page Six извадиха наяве съответния епизод от подкаста Call Her Daddy.

Бизнесдамата заяви, че уважава избора на 12-годишната си дъщеря и ѝ позволява да експериментира със стил.

„Наистина е едновременно предизвикателно и интересно, защото всички деца носят едни и същи неща“, обясни тя.

В същото време бизнесдамата признава, че някои от визиите на Норт са били неподходящи. „И след това дъщеря ми се опитва да ги носи и аз си казвам: „Добре, никога повече няма да ги носим.“ За съжаление, вече сме правили тези грешки пред целия свят“, призна тя иронично.

През септември Ким Кардашиян беше критикувана онлайн заради пиърсингите на дъщеря си.