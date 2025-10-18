Новини
Крис Хемсуърт призна: баща ми е в ранен стадий на Алцхаймер

18 Октомври, 2025 08:26

Новият документален филм Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember показва личната битка на актьора и баща му срещу болестта

Снимкa: БГНЕС
Преди две години, напълно случайно, Крис Хемсуърт научава, че има силна генетична предразположеност към развитието на Алцхаймер. Това откритие го кара сериозно да преосмисли начина си на живот и работа, предава Lifestyle.bg.

Сега се оказва, че същата предразположеност е застигнала и неговия баща - Крейг Хемсуърт. Историята им е показана в трейлъра на документалния филм Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember, в който баща и син предприемат мотопътешествие из Австралия, за да си припомнят общи спомени и моменти от миналото.

„Той е в ранен стадий на Алцхаймер. Искам да направя всичко възможно, за да му помогна. Оказва се, че това преживяване може да бъде от полза в борбата с болестта“, споделя Крис Хемсуърт в трейлъра.

Идеята на пътуването е Крейг да си припомни хора, места и преживявания от преди 10, 20 и повече години. Премиерата на Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember е насрочена за 23 ноември по National Geographic, а от следващия ден филмът ще бъде достъпен и за стрийминг в Disney+.

Освен емоционалното пътешествие, зрителите ще видят и как специалисти по деменция насочват Крейг и дават ценни съвети за справяне със заболяването.


