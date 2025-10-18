Крис Хемсуърт призна: баща ми е в ранен стадий на Алцхаймер

Преди две години, напълно случайно, Крис Хемсуърт научава, че има силна генетична предразположеност към развитието на Алцхаймер. Това откритие го кара сериозно да преосмисли начина си на живот и работа, предава Lifestyle.bg.

Сега се оказва, че същата предразположеност е застигнала и неговия баща - Крейг Хемсуърт. Историята им е показана в трейлъра на документалния филм Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember, в който баща и син предприемат мотопътешествие из Австралия, за да си припомнят общи спомени и моменти от миналото.

„Той е в ранен стадий на Алцхаймер. Искам да направя всичко възможно, за да му помогна. Оказва се, че това преживяване може да бъде от полза в борбата с болестта“, споделя Крис Хемсуърт в трейлъра.

Идеята на пътуването е Крейг да си припомни хора, места и преживявания от преди 10, 20 и повече години. Премиерата на Chris Hemsworth: A Road Trip to Remember е насрочена за 23 ноември по National Geographic, а от следващия ден филмът ще бъде достъпен и за стрийминг в Disney+.

Освен емоционалното пътешествие, зрителите ще видят и как специалисти по деменция насочват Крейг и дават ценни съвети за справяне със заболяването.