Защо Кийт Ърбан прекъсна турнето си: Какво се случи зад кулисите?

Феновете на Кийт Ърбън в Грийнвил, Южна Каролина, останаха разочаровани на 16 октомври вечерта, след като кънтри звездата беше принуден да отмени концерта си от турнето High and Alive World Tour по лекарско предписание, предава Lifestyle.bg.

Според официално изявление от залата Bon Secours Wellness Arena, дългогодишният ларинголог на 57-годишния певец – д-р Гейлин Гарет от Vanderbilt Voice Center, е препоръчал пълна гласова почивка заради ларингит, започнал по-рано през седмицата.

„Д-р Гарет е оптимист, че Кийт ще бъде отново на сцената за шоуто си в Нешвил“, гласи част от съобщението.

Организаторите увериха, че всички закупили билети чрез Ticketmaster ще получат автоматично възстановяване на сумата.

Самият Ърбън се обърна към публиката с емоционално послание:

„Хей, Грийнвил, толкова, толкова съжалявам, че трябва да отменя шоуто...

Знам колко усилия коства да се стигне до концерт в днешно време и никога не съм приемал това – или вас – за даденост. Очаквам с нетърпение да се върна при вас, когато мога!“, цитира го Just Jared.

Любопитна подробност е, че по време на последните си изяви Кийт е премахнал от сетлиста си песен, за която се смята, че е вдъхновена от Никол Кидман, след като новината за развода им стана публична.