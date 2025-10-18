Виктория Бекъм разкри защо е премахнала гръдните си импланти: „Исках да бъда възприемана сериозно“

Виктория Бекъм откровено сподели защо е решила да премахне гръдните си импланти, признавайки, че промяната е част от личния ѝ път към самоосъзнаване и професионална зрялост, предава Ladyzone.bg.

В ново интервю за The Sun 51-годишната дизайнерка и бивша поп звезда разкри, че именно френският моден дизайнер Ролан Муре стои зад решението ѝ.

„Не знам къде отидоха тези гърди, но отидоха,“ казва тя с усмивка.

„Работата с Ролан го направи. Той е невероятен и нямаше да имам кариера, ако не беше той.“

Бекъм допълва, че промяната произлиза от желанието ѝ да бъде възприемана по-сериозно и от момент на несигурност в собствената си идентичност.

„Ролан ме насърчи просто да бъда себе си – да не се опитвам да бъда някой друг. Да смекча настроението си и да покажа коя съм чрез модата.“

От поп сцена към модния подиум

Бекъм стартира своя едноименен моден бранд през 2008 г., а в новия си документален сериал на Netflix – „Виктория Бекъм“, тя отдава голяма част от успеха си именно на Муре.

„Ролан видя нещо в мен – не знам какво, но повярва. Той беше честен, строг и не го интересуваше дали думите му ми харесват. Просто казваше истината.“

Поглед назад към миналото

В интервюто си за The Sun Виктория размишлява и върху модните си избори през 90-те и началото на 2000-те, признавайки, че дълго време е търсила себе си след разпадането на Spice Girls.

„Тогава не знаех коя съм и защо съм тук. Затова вероятно се обличах по този начин – с много екстеншъни, тесни топове и изкуствен тен. Всъщност, изкуствен тен още използвам“, шегува се тя.

Нов документален сериал в Netflix

В „Виктория Бекъм“ зрителите ще видят не само нейната модна трансформация, но и лични истории от миналото. В един от епизодите тя си спомня как по време на Световното първенство през 2006 г. се превърнала в символ на стила сред съпругите на английските футболисти.

„Беше забавно – имах големи гърди, голяма коса и огромна страст към пазаруването“, признава тя.

„Помня една от жените, която си беше купила толкова много дизайнерски дрехи, че не можеше да мине през въртящите се врати на хотела.“

Бекъм добавя, че онези времена са ѝ помогнали да остане в центъра на вниманието, но истинското удовлетворение е дошло едва когато е започнала да създава мода.

Документалната поредица „Виктория Бекъм“ разкрива нови страни от живота на дизайнерката и нейната модна империя. Трите епизода са заснети в навечерието на най-голямото ѝ ревю на Седмицата на модата в Париж през 2024 г.