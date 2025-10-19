Новини
Любопитно »
Бела Хадид разкри причината за затрудненията си на финала на Victoria's Secret 2025

Бела Хадид разкри причината за затрудненията си на финала на Victoria's Secret 2025

19 Октомври, 2025 11:26 533 2

  • бела хадид-
  • затруднения-
  • victoria's secret 2025

Моделът обясни тежестта на крилата и предизвикателствата по време на емблематичното дефиле, след като феновете изразиха тревога в социалните мрежи.

Бела Хадид разкри причината за затрудненията си на финала на Victoria's Secret 2025 - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бела Хадид обясни защо финалното ѝ дефиле на Victoria's Secret Fashion Show 2025 се оказа предизвикателство, след като нейното бавно и внимателно преминаване по подиума предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, пише Vesti.bg.

В сряда 29-годишният модел използва Instagram Stories, за да покаже на последователите си колко тежки са били крилата, закрепени на гърба ѝ по време на шоуто. „Добре, няма да се преструваме, че тези крилца не тежат 22 килограма, но КОЛКО СА КРАСИВИ“, написа Хадид в публикация, цитирана от The Hollywood Reporter, която по-късно беше изтрита.

Моделът дефилира уверено в ефектен комплект бельо, докато Карол Джи изпълняваше музиката на живо. За финалната сцена Бела избра сребристо бельо с ресни и тежки крила. Въпреки стила и увереността ѝ, по пистата тя вървеше по-бавно, гледаше към пода и се придържаше за ремъците на крилата, за да поддържа баланс. Лицето ѝ не показваше дискомфорт, но след като светлините угаснаха, беше забелязана да навежда глава.

Феновете изразиха загриженост в социалните мрежи, свързвайки затрудненията ѝ с неотдавнашното обостряне на Лаймската болест, от която Хадид страда. „Тя наистина се мъчеше“, коментира потребител в TikTok, а друг добави: „Помислих, че ще падне.“ Други предположиха, че моделът е бил „на ръба или в режим на оцеляване“.

В същото време някои последователи защитиха Хадид, като посочиха, че тежестта на крилата сама по себе си обяснява забавеното темпо. Други подчертаха, че крилата на финалните ангели на Victoria's Secret винаги са „изключително сложни и тежки“.

Завръщането на Бела на подиума се случи само месец след като майка ѝ, Йоланда Хадид, сподели снимки от болничния престой на дъщеря си. На някои кадри от септември Бела е свързана с интравенозна система в болнично легло, а на други изглежда притиска устата си от болка.

Йоланда, диагностицирала дъщеря си с Лаймска болест през 2013 г., изрази възхищението си от силата ѝ, наричайки я „коравосърдечна“. „Никой не трябва да страда от нелечимо хронично заболяване. Възхищавам се на смелостта и готовността ти да продължаваш да се бориш за здравето си, въпреки неуспешните протоколи и многобройните предизвикателства“, написа тя.

„Толкова се гордея с бореца, който си“, добави звездата от „Истинските съпруги на Бевърли Хилс“. „Не си сама и ще бъда до теб на всяка крачка, независимо колко време ще отнеме това.“

Седмица след болничните снимки Бела беше видяна да се разхожда спокойно из улиците на Париж.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фхйлш

    0 0 Отговор
    Това скромно момиче заедно.с бедното си семейство в регистрите на ООН се води бежанка от палестина. Полагат и се помощи. Обслужват я хилядите чиновници на организацията.
    Палестинците имат отделна служба от всички световни бежанци!

    11:45 19.10.2025

  • 2 Леля Пена

    0 0 Отговор
    Колко е изстрадала! Какви съдби!

    11:49 19.10.2025