Бела Хадид обясни защо финалното ѝ дефиле на Victoria's Secret Fashion Show 2025 се оказа предизвикателство, след като нейното бавно и внимателно преминаване по подиума предизвика вълна от коментари в социалните мрежи, пише Vesti.bg.

‘Struggling’ Bella Hadid’s Victoria Secret Fashion Show return sparks fan concern: ‘In survival mode’ https://t.co/bOusLCXHg5 pic.twitter.com/uXvgn02pcT — Page Six (@PageSix) October 16, 2025

В сряда 29-годишният модел използва Instagram Stories, за да покаже на последователите си колко тежки са били крилата, закрепени на гърба ѝ по време на шоуто. „Добре, няма да се преструваме, че тези крилца не тежат 22 килограма, но КОЛКО СА КРАСИВИ“, написа Хадид в публикация, цитирана от The Hollywood Reporter, която по-късно беше изтрита.

Моделът дефилира уверено в ефектен комплект бельо, докато Карол Джи изпълняваше музиката на живо. За финалната сцена Бела избра сребристо бельо с ресни и тежки крила. Въпреки стила и увереността ѝ, по пистата тя вървеше по-бавно, гледаше към пода и се придържаше за ремъците на крилата, за да поддържа баланс. Лицето ѝ не показваше дискомфорт, но след като светлините угаснаха, беше забелязана да навежда глава.

Феновете изразиха загриженост в социалните мрежи, свързвайки затрудненията ѝ с неотдавнашното обостряне на Лаймската болест, от която Хадид страда. „Тя наистина се мъчеше“, коментира потребител в TikTok, а друг добави: „Помислих, че ще падне.“ Други предположиха, че моделът е бил „на ръба или в режим на оцеляване“.

Though Bella Hadid looked stunning at the recent Victoria secret fashion show,

fans observed she seemed to struggle under the weight of her angel wings amid a long-standing battle with Lyme disease. pic.twitter.com/aNp2zjDPew — mrclips (@Mrclips15) October 17, 2025

В същото време някои последователи защитиха Хадид, като посочиха, че тежестта на крилата сама по себе си обяснява забавеното темпо. Други подчертаха, че крилата на финалните ангели на Victoria's Secret винаги са „изключително сложни и тежки“.

Завръщането на Бела на подиума се случи само месец след като майка ѝ, Йоланда Хадид, сподели снимки от болничния престой на дъщеря си. На някои кадри от септември Бела е свързана с интравенозна система в болнично легло, а на други изглежда притиска устата си от болка.

Йоланда, диагностицирала дъщеря си с Лаймска болест през 2013 г., изрази възхищението си от силата ѝ, наричайки я „коравосърдечна“. „Никой не трябва да страда от нелечимо хронично заболяване. Възхищавам се на смелостта и готовността ти да продължаваш да се бориш за здравето си, въпреки неуспешните протоколи и многобройните предизвикателства“, написа тя.

„Толкова се гордея с бореца, който си“, добави звездата от „Истинските съпруги на Бевърли Хилс“. „Не си сама и ще бъда до теб на всяка крачка, независимо колко време ще отнеме това.“

Седмица след болничните снимки Бела беше видяна да се разхожда спокойно из улиците на Париж.