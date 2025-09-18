Новини
Бела Хадид пусна СНИМКА от болничното легло, супермоделът се бори с лаймска болест

18 Септември, 2025 21:25 904 0

28-годишният модел e легнала с кислородна маска и интравенозна система

Бела Хадид пусна СНИМКА от болничното легло, супермоделът се бори с лаймска болест - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Американският супермодел от палестинско-холандски произход Бела Хадид публикува снимка от болницата, докато се бори с тежка лаймска болест. Публикацията се появи на страницата ѝ в Instagram.

28-годишният модел e легнала с кислородна маска и интравенозна система. Тя сподели и снимки с леден компрес на челото и катетър. „Много съжалявам, че отново отсъствам. Обичам ви“, написа тя под публикацията.

Бела Хадид пусна СНИМКА от болничното легло, супермоделът се бори с лаймска болест
Снимка: Инстаграм

30-годишната сестра на Хадид, Джиджи, от своя страна подкрепи роднината си в коментарите. „Обичам те! Надявам се скоро да се почувстваш толкова силна, колкото заслужаваш!“, написа моделът.

През април 2023 г. Бела Хадид разкри, че здравето ѝ се е влошило поради лаймска болест, с която е диагностицирана през 2012 г. Супермоделът обясни, че обострянето е станало след зъбна операция, причинявайки обриви по лицето ѝ. Тогава Хадид обясни, че се чувства зле и има трудности с работата.

През май тази година моделът призна в интервю за Vogue, че много рутинни задачи, с които повечето хора се справят без затруднения, често се превръщат в предизвикателство за нея, включително дори вземането на душ.


