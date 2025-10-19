Джона Хил почти неузнаваем след драстично отслабване

Слаба фигура привлича вниманието на снимачната площадка в Лос Анджелис, докато подготвя сцени с Кристен Уиг за предстоящ комедиен филм. Едва когато сваля слънчевите си очила, мистерията се разкрива – това е 41-годишният Джона Хил, който е отслабнал значително за ролята си, предава dir.bg.

Актьорът, известен с участията си в "Супер яки" и "Внедрени в час", изглежда почти неузнаваем в тесен топ с леопардов принт, който ясно подчертава по-слабата му фигура.

Той носи дънки с дълги черни ресни и рошава руса перука, напомняща за стила на Брад Пит в "Легенди на страстта" от 1997 г. Ансамбълът се допълва с очила, брада и сребърна верижка за колан, докато преглежда сценария между дублите.

Трансформацията на звездата от "Вълкът от Уолстрийт" удиви феновете и отбеляза поредното впечатляващо преобразяване на номинирания за "Оскар" актьор, който в миналото открито е споделял за своя фитнес път и промяната на теглото си.