Джона Хил почти неузнаваем след драстично отслабване

19 Октомври, 2025 12:25 748 1

  • джона хил-
  • отслабване

Актьорът почти неузнаваем след драстично отслабване и нестандартен костюм на снимачната площадка

Джона Хил почти неузнаваем след драстично отслабване - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Слаба фигура привлича вниманието на снимачната площадка в Лос Анджелис, докато подготвя сцени с Кристен Уиг за предстоящ комедиен филм. Едва когато сваля слънчевите си очила, мистерията се разкрива – това е 41-годишният Джона Хил, който е отслабнал значително за ролята си, предава dir.bg.


Актьорът, известен с участията си в "Супер яки" и "Внедрени в час", изглежда почти неузнаваем в тесен топ с леопардов принт, който ясно подчертава по-слабата му фигура.

Той носи дънки с дълги черни ресни и рошава руса перука, напомняща за стила на Брад Пит в "Легенди на страстта" от 1997 г. Ансамбълът се допълва с очила, брада и сребърна верижка за колан, докато преглежда сценария между дублите.

Трансформацията на звездата от "Вълкът от Уолстрийт" удиви феновете и отбеляза поредното впечатляващо преобразяване на номинирания за "Оскар" актьор, който в миналото открито е споделял за своя фитнес път и промяната на теглото си.



КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор
    Кой от тея пенделяци е тоя...

    13:04 19.10.2025