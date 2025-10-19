Бриджит Бардо претърпя операция след сериозно заболяване

Легендата на световното кино Бриджит Бардо е приета в болница с тежко заболяване и е претърпяла операция, съобщават френски медии като nicematin и RTL, цитирани от dir.bg.

Емблематичната актриса и природозащитничка е хоспитализирана в Тулон от няколко седмици. Според Var-Matin, 91-годишната звезда, известна с ролите си във филмите "И Бог създаде жената" (1956), "Истината" (1960) и "Презрение" (1963), е напуснала дома си в Ла Мадраг, Сен Тропе, за да бъде приета в частната болница Сен Жан.

Изданието уточнява, че Бардо е претърпяла операция заради сериозно заболяване. Въпреки че точният характер на болестта не е разкрит, хоспитализацията ѝ, досега пазена в тайна, предизвиква безпокойство сред медиите. Според Var-Matin, актрисата може скоро да се върне у дома, но засега състоянието ѝ остава тревожно.

Това не е първият случай на здравословни проблеми за Бардо през последните години. През юли 2023 г. в дома ѝ е извикана спешна помощ. Съпругът ѝ, Бернар д'Ормал, разказа:

"Беше около 9 часа сутринта, когато Бриджит имаше затруднено дишане. Беше по-силно от обикновено, но не загуби съзнание. Нека го наречем момент на дихателно объркване."

Той добавя, че медиците са ѝ предоставили кислород и са останали до нея известно време. "Както всички хора на определена възраст, тя вече не може да понася жегата. Това се случва на 88 години. Не трябва да се напряга излишно. Пулсът ѝ е добър, сърцето ѝ също, а кръвното налягане е стабилно, но все още е крехка," обясни Бернар д'Ормал.