Кога бананите могат да навредят на здравето

Бананите могат да причинят подуване на корема, алергии и дори да бъдат вредни за здравия човек, предупреждават специалисти, цитирани от MedikForum, предава Фокус.
С разширени вени и сърдечни заболявания
Бананите помагат за извеждане на течности от тялото, но това увеличава плътността на кръвта. Затова те не се препоръчват за хора с тромбофлебит, разширени вени, сърдечни заболявания или след инфаркт и инсулт.
При диабет
Употребата на узрели банани трябва да бъде ограничена, докато незрелите и варени банани са по-безопасен вариант за диабетици.
С хипертония
Хората с високо кръвно налягане не трябва да ядат банани, тъй като те допринасят за сгъстяването на кръвта.
При раздразнително черво
Бананите могат да предизвикат отделяне на жлъчка, натрупване на газове и подуване на корема. Затова не се препоръчват при синдром на раздразненото черво.
При храносмилателни проблеми
Киселинността на стомашния сок се увеличава след консумация на банани, което може да утежни проблеми със стомаха. Лекарите съветват да не се ядат на празен стомах и да се пият с вода.
При затлъстяване
Изкуствено узрялите банани съдържат въглехидрати с висок гликемичен индекс, което повишава кръвната захар, забавя метаболизма и стимулира натрупването на мастни клетки. При критични проблеми с теглото бананите трябва да се избягват.
