Кога бананите могат да навредят на здравето

19 Октомври, 2025 14:48 728 13

  • банани-
  • здраве

Лекари предупреждават кои хора трябва да ограничат или избягват този популярен плод

Кога бананите могат да навредят на здравето - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бананите могат да причинят подуване на корема, алергии и дори да бъдат вредни за здравия човек, предупреждават специалисти, цитирани от MedikForum, предава Фокус.

С разширени вени и сърдечни заболявания
Бананите помагат за извеждане на течности от тялото, но това увеличава плътността на кръвта. Затова те не се препоръчват за хора с тромбофлебит, разширени вени, сърдечни заболявания или след инфаркт и инсулт.

При диабет
Употребата на узрели банани трябва да бъде ограничена, докато незрелите и варени банани са по-безопасен вариант за диабетици.

С хипертония
Хората с високо кръвно налягане не трябва да ядат банани, тъй като те допринасят за сгъстяването на кръвта.

При раздразнително черво
Бананите могат да предизвикат отделяне на жлъчка, натрупване на газове и подуване на корема. Затова не се препоръчват при синдром на раздразненото черво.

При храносмилателни проблеми
Киселинността на стомашния сок се увеличава след консумация на банани, което може да утежни проблеми със стомаха. Лекарите съветват да не се ядат на празен стомах и да се пият с вода.

При затлъстяване
Изкуствено узрялите банани съдържат въглехидрати с висок гликемичен индекс, което повишава кръвната захар, забавя метаболизма и стимулира натрупването на мастни клетки. При критични проблеми с теглото бананите трябва да се избягват.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Богати са на витамин Б6

    0 0 Отговор
    Банани приемайте само след фитнес, Стоянова.

    14:54 19.10.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 1 Отговор
    Когато се ползват,
    като заместител,
    с друга цел😉😉😉

    14:59 19.10.2025

  • 3 Дориана

    2 0 Отговор
    С всяко нещо когато се прекалява, то е вредно. Банани не трябва да се ядат сутрин на гладно, защото те съдържат калий и по този начин нарушават баланса между магнезий и калий. Но те са приятен, вкусен и полезен плод в умерени количества. Калия в големи количества вреди на бъбреците, за това може да се ядат по няколко банана в съчетанието с магнезий. От друга страна те подобряват храносмилането и премахват камъни в бъбреците.

    15:01 19.10.2025

  • 4 И да знаете

    2 0 Отговор
    Че бананите само през устата се консумират пичове

    Коментиран от #7

    15:03 19.10.2025

  • 5 Ей, ние си

    1 0 Отговор
    Дадохме спокойствието при социализма за банани, вие сега ги изкарахте вредни! Егати минавката, значи!

    15:06 19.10.2025

  • 6 Вредни са

    2 0 Отговор
    Когато си разтурите държавата за едни банави

    Коментиран от #9

    15:06 19.10.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "И да знаете":

    Песен за банана

    Колко е сладък,
    лъскав и гладък,
    леко извит е
    и страховит е!

    Припев:
    Ах банана! Ох банана!
    Кеф ми става щом го хвана!

    Лапнеш го с чувство
    става ти густо –
    по–гот от него няма,
    но де го, но де го.

    Припев.

    Налапах го аз,
    изпаднах в екстаз,
    вкусих и дръпнах,
    как да го глътна!

    Припев.

    15:12 19.10.2025

  • 8 Бананова република

    0 0 Отговор
    По въпроса
    Since the Yankee come to Trinidad
    They got the young girls all goin mad
    Young girls say they treat em nice
    Make Trinidad like paradise
    Both mother and daughter
    Workin for the Yankee dollar
    Native girls all dance and smile
    Help soldier celebrate his leave
    Make every day like New Years Eve

    15:13 19.10.2025

  • 9 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вредни са":

    Държавата я съсипаха комунистите, тоест русофилите. Днес имаме не само банани, ами и хиляди други неща, които по комунизма ги нямаше. Днес имаме достъп до всяко едно нещо, произведено във всяка точка на планетата. А руснаците отново ядат дървото и са ограничени в китайските бoклyци.

    Коментиран от #12

    15:13 19.10.2025

  • 10 Емили с Тротинетката

    1 0 Отговор
    Пресен сок от изцеден ,,банан,,е много полезен.

    15:15 19.10.2025

  • 11 Елизабет Цветанова

    1 0 Отговор
    Венелина миличка виждам че ти е студено искаш ли да те стопля 🤣🤣🤣🤭🥳

    15:17 19.10.2025

  • 12 Фактите

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Държавата я съградиха комунистите. След 1992 държава няма. Беше разграбена от предатели в полза на фашистите, това продължава до днес, но е добре, че му се вижда края.

    15:18 19.10.2025

  • 13 Соломон

    1 0 Отговор
    Айде пак няма банани. Пак ще сменяме режима.

    15:20 19.10.2025