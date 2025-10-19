Екстравагантно и шокиращо: Ким Кардашиян с маска за лице в телесен цвят

Основателката на SKIMS, на 44 години, се появи на петото годишно събитие в събота, 18 октомври, с маска за лице в телесен цвят, покриваща цялото ѝ лице и коса, като по този начин направи шокираща промяна във външния си вид, предава People.

Тя комбинира маската с корсетирана рокля без презрамки с ефирни ръкави от колекцията Maison Margiela Fall 2025 Couture, съчетана с дълги нокти в същия нюанс.

Маската беше допълнена с многослойно колие с кристали, украсено със зелени камъни и кръстове, което също беше част от визията на Maison Margiela.

Кардашиян публикува няколко снимки в Instagram Stories, на които позира с впечатляващия тоалет, както и кадър от ревюто на Maison Margiela, за да даде стилова референция на феновете. Милиардерката сподели и клип, в който се шегува с визията си, докато екипът ѝ по грим прави последни корекции на маската по време на гала вечерта.

Kim Kardashian always knows how to turn heads as she arrives to the Academy Museum Gala. pic.twitter.com/ZtCVCWL3p1 — E! News (@enews) October 19, 2025

„Марио, добре ли изглеждам? Гримът?“ попита Кардашиян гримьора си, Марио Дедиванович, в клипа. „Гримът ти изглежда невероятно, да,“ отвърна той шеговито.

„Добре ли е? Всичката тази работа, хора,“ продължи Кардашиян на шега. „Чувствам, че винаги го правя на Марио,“ добави тя.

Феновете на модата бяха разделени по отношение на маската и съчетаната рокля, споделяйки мненията си в социалните мрежи.

„Хареса ми, че се придържа към цялостната визия,“ написа един човек в Instagram. „Виж, това наистина е интересно,“ съгласи се друг. „Това, разбира се, е следващото ниво на великолепие 💛💛💛,“ добави трети.

„Ким… искам да кажа, тя е напълно отдаденa на визията… ще ѝ го призная, но не беше най-добрият избор за нея,“ коментира друг. „Изглежда като кафява хартиена торба на главата ѝ,“ написа някой друг.

Тоалетът ѝ за гала вечерта на Академията напомня на изцяло покритата визия, която носеше на Met Gala през 2021 г., когато тя избра черна маска, покриваща лицето и главата като част от тоалет на Balenciaga.

Основателката на SKIMS никога не се страхува да излезе от зоната си на комфорт в модата. През август тя избра друга впечатляваща визия от колекцията Maison Margiela Fall 2025 Couture, когато присъства на DVF Awards на Диана фон Фюрстенберг в Италия.

Тогава тя комбинира сив гащеризон с дълги плаващи ръкави и прилепнала боди визия върху широки панталони.

По-рано тази седмица Кардашиян беше забелязана с още една впечатляваща визия на премиерата в Лос Анджелис на новата ѝ юридическа драма на Райън Мърфи „All’s Fair“.

Тя носеше структурирана рокля на Schiaparelli Couture с халтер и ниска талия с волани от колекцията Spring 2025 на модната къща. Визията беше завършена с висок гладък кок и тежък розов руж с гланцов розов нюанс на устните.