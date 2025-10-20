Меди с шокиращи признания пред Мон Дьо: Срамувах се от произхода си

Днес Меди е сред най-популярните имена на българската музикална сцена, но пътят му до успеха не е бил лесен.

Изпълнителят откровено споделя, че детството му е било белязано от дискриминация и предразсъдъци, които дълго време са го наранявали, пише marica.bg.

„Когато растеш с реплики като ‘този няма да стигне доникъде’ или ‘той ще се върне там, откъдето е дошъл’, в теб се заражда желание да докажеш обратното“, разказва той пред Мон Дьо

Меди признава, че в миналото се е срамувал от произхода си – не защото не обича корените си, а защото е виждал как част от общността му избягва образованието и личното развитие.

„Искам тези хора да изберат друго – да бъдат образовани, добри, да дадат пример на децата си. Ако не го правят, не могат да се сърдят на отношението на обществото“, споделя певецът с откровеност. Днес обаче той гледа на миналото с усмивка и казва с гордост: „Вече виждам заглавието – "От махалата до „Форбс"."

За Меди успехът не се измерва в лайкове, скандали или светски интриги. „Скандалът печели за кратко. Гласът печели кариера“, казва той категорично. Певецът не крие, че понякога се чуди защо някои изпълнители без вокален потенциал пълнят клубове, но смята, че времето показва кое е стойностно. „Истинската музика е в оперите и оркестрите… но там няма уискита и танцьорки“, шегува се той.

Зад сценичния блясък обаче се крие и тишина. „Докато съм на сцената, пея пред хиляди. После се прибирам сам. И си казвам – и точно това се чува. Нищо не се чува“, признава той с тъга. Въпреки това не спира да вярва, че музиката е неговата мисия, а сцената – мястото, където се чувства жив.

„Не познавам успешен човек, който губи време да критикува други. Успешният се фокусира върху себе си“, казва Меди. За него музиката не е просто професия, а начин на живот и отражение на душата: „Сцената е толкова голяма, колкото е голямо сърцето на музиканта.“