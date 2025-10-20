Новини
Любопитно »
10 хиляди лева за VIP маса на концерта на Тони Стораро

10 хиляди лева за VIP маса на концерта на Тони Стораро

20 Октомври, 2025 14:32 1 227 32

  • билети-
  • концерт-
  • тони стораро-
  • чалга-
  • поп фолк-
  • вип-
  • вип маса

Човекът-глас надмина и световните знаменитости по цени на билети

10 хиляди лева за VIP маса на концерта на Тони Стораро - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голямата поп фолк звезда Тони Стораро ще прави юбилеен концерт в софийската Арена, като билети на стойност 10 бона изумиха и най-големите му фенове.

Това предизвика множество реакции в социалните мрежи, най-вече в платформи като TikTok и Facebook, където коментираха, че подобни пропуски не е имало дори за концерти на Риана, Бионсе и други големи чуждестранни звезди.

Масата, която може да си закупите за 10 000 лева, е разположена непосредствено до сцената и по всяка вероятност ще предлага на закупилите я алкохол и безалкохолни напитки, за да прекарат вечерта още по-празнично. Проверка на „Телеграф“ установи, че само за няколко часа, две от тези VIP маси на най-високата стойност вече са разпродадени. Веднага след скъпарските маси има и друга оферта – за 6000 лева, която представлява втория ред маси до сцената, следвана от такива на стойност 5000 и 4000 лева. По всяка вероятност на всяка от масите ще могат да се съберат между шест и осем човека.

Сумите предизвикаха бурна реакция в интернет, като повечето коментираха, че цената от 10 000 лева е непосилна за голяма част от феновете на Тони Стораро. Мнозина изразиха мнение, че подобна стойност е прекалено висока, особено на фона на непрекъснатото поскъпване на стоки и услуги в страната. За тези хора също е помислено от екипа на Стораро, като са пуснати в продажба билети на стойност от 40 до 150 лева, които са за местата в самата зала.

Към момента Тони Стораро не разкрива повече подробности за големия концерт, който му предстои, но е сигурно, че ще направи шоу, което ще продължи повече от три часа, с много специални гости и изненади за публиката. Разбира се, по всяка вероятност програмата ще бъде изцяло на живо – както винаги.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски

    50 2 Отговор
    Простотия на първия ред. Кой е по по по тъп …

    Коментиран от #31

    14:36 20.10.2025

  • 2 файчо

    31 2 Отговор
    Една чашка с 50 мл.уиски,една кока-кола и едно ястие да струват 10 хиляди лева-просто остави!

    Коментиран от #12

    14:37 20.10.2025

  • 3 Гост

    32 1 Отговор
    Не е луд този, който яде баницата!

    14:37 20.10.2025

  • 4 456

    34 2 Отговор
    Ако напиша това което мисля ще ме блокират.

    Коментиран от #30

    14:38 20.10.2025

  • 5 1488

    12 4 Отговор
    стоичков, стораро, карлос и бащата на сияна са все избиратели на феномена с голямото Д

    14:39 20.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Боруна Лом

    32 2 Отговор
    ЗА РИМЛЯНИН...ДЕСЕТ ХИЛЯДИ,А СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ ЗА КОВЬОЗ!ПУУУ!

    14:43 20.10.2025

  • 8 Мими

    33 1 Отговор
    Господи къде живея аз, мислех си че в държава , а то било ке..ф, ужасявам се!!!!

    14:43 20.10.2025

  • 9 Софийски селянин,

    30 0 Отговор
    Вари го печи го пак Циганин...

    14:44 20.10.2025

  • 10 мисля

    20 0 Отговор
    И този ци…н си поверва

    14:45 20.10.2025

  • 11 Ко каза

    8 2 Отговор
    Па имат пари угаждат си.😁

    14:47 20.10.2025

  • 12 Калитко

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "файчо":

    Че кой те кара насила.

    14:47 20.10.2025

  • 13 Величко

    17 1 Отговор
    Е , аз не бих дал и 10 стотинки , но ... свят широк , хора всякакви ...

    14:47 20.10.2025

  • 14 данъчните да не спят а да следят

    9 0 Отговор
    малко са, още може

    икономическа милиция да си заслужи заплатите и да види кои от къде има пари !


    кнопки живи ли са или са преспани докато пее тони сторадо?!

    колко много лентяий следят ама нищо не следят само заплати вземат

    Коментиран от #27

    14:48 20.10.2025

  • 15 ФАКТИ

    13 0 Отговор
    НЯМА ПО ПРОЗЗЗТ НАРОД.КОШМАР.

    14:49 20.10.2025

  • 16 само питам

    8 0 Отговор
    на този ли му се замъгляваше километража?

    14:49 20.10.2025

  • 17 “Голям фен”

    4 2 Отговор
    …с очилата изглежда много интелигентен! Заслужава си 10 000.

    14:50 20.10.2025

  • 18 оня с коня

    7 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кoчинaта и да ги зaплюеш ,което е добро начало за деня

    14:50 20.10.2025

  • 19 Видимо доволен

    3 0 Отговор
    Искам концерт и със синковците да направи и съм готов да платя 30 000 и то в евро!

    14:50 20.10.2025

  • 20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH

    14:51 20.10.2025

  • 21 СОФКА

    7 0 Отговор
    ЗА СМЯХ И НА ЦИГАНИТЕ СТАНАХТЕ.

    14:51 20.10.2025

  • 22 няма начин

    4 0 Отговор
    Какво голямо ""Д"" ........закриване я тая държава , стига вече!!! 😞

    14:54 20.10.2025

  • 23 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    ЦИГАНИН С ОЧИЛА.ЗНАЧИ ИМА 3 КЛАС.

    14:55 20.10.2025

  • 24 Георги

    4 0 Отговор
    браво на тонито! Нека жъне, щом има кой да дава пари за подобни глупости.

    14:56 20.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 На плаката

    8 0 Отговор
    Са го докарали като интелектуалец, само дето не прилича на себе си!
    А иначе, феновете му, най-вече от неговия етнос, биха изумили с финансовите си възможности доста от нас. Все пак, това кражби, джебчийство, проституция, точене на социални фондове и куп други са си изцяло техен ресор в Европа.

    15:01 20.10.2025

  • 27 Госта.

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "данъчните да не спят а да следят":

    А как ще реагира НАП ? Щото да не стане и на този да даваме пенсия.

    15:25 20.10.2025

  • 28 Луд

    3 0 Отговор
    Какъв Стораро какви 5лв.Нямо по лошо от лошата реклама.Световно известни певци със заслужено и доказано качество се редят на опашка да платят 10,000ле или 5,000евро да седят близо до краля на мънкането.Опростя народа и вече е все тая кои какво мисли.

    15:27 20.10.2025

  • 29 Да плаща данъци

    0 0 Отговор
    Идеално ...

    15:40 20.10.2025

  • 30 Не е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "456":

    страшно, двапъти ме блокираха за по една седмица. Няма да загубиш нищо казвай си каквото мислиш, много важно, че мисиряка ще те блокира.

    15:47 20.10.2025

  • 31 хъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софийски":

    На първи ред във VIP зоната ще са Ветко и Маринка Арабаджиеви, братя Диневи, Гущеров - баща и други подобни успели българи.

    15:47 20.10.2025

  • 32 лили

    0 0 Отговор
    Мазните манг..али са готови да платят,та нали не са ги изкарали с труд,а с кражби и далавери.Само деградати слушат фамилия сту-рару

    16:02 20.10.2025