10 хиляди лева за VIP маса на концерта на Тони Стораро

Голямата поп фолк звезда Тони Стораро ще прави юбилеен концерт в софийската Арена, като билети на стойност 10 бона изумиха и най-големите му фенове.
Това предизвика множество реакции в социалните мрежи, най-вече в платформи като TikTok и Facebook, където коментираха, че подобни пропуски не е имало дори за концерти на Риана, Бионсе и други големи чуждестранни звезди.
Масата, която може да си закупите за 10 000 лева, е разположена непосредствено до сцената и по всяка вероятност ще предлага на закупилите я алкохол и безалкохолни напитки, за да прекарат вечерта още по-празнично. Проверка на „Телеграф“ установи, че само за няколко часа, две от тези VIP маси на най-високата стойност вече са разпродадени. Веднага след скъпарските маси има и друга оферта – за 6000 лева, която представлява втория ред маси до сцената, следвана от такива на стойност 5000 и 4000 лева. По всяка вероятност на всяка от масите ще могат да се съберат между шест и осем човека.
Сумите предизвикаха бурна реакция в интернет, като повечето коментираха, че цената от 10 000 лева е непосилна за голяма част от феновете на Тони Стораро. Мнозина изразиха мнение, че подобна стойност е прекалено висока, особено на фона на непрекъснатото поскъпване на стоки и услуги в страната. За тези хора също е помислено от екипа на Стораро, като са пуснати в продажба билети на стойност от 40 до 150 лева, които са за местата в самата зала.
Към момента Тони Стораро не разкрива повече подробности за големия концерт, който му предстои, но е сигурно, че ще направи шоу, което ще продължи повече от три часа, с много специални гости и изненади за публиката. Разбира се, по всяка вероятност програмата ще бъде изцяло на живо – както винаги.
1 Софийски
Коментиран от #31
14:36 20.10.2025
2 файчо
Коментиран от #12
14:37 20.10.2025
3 Гост
14:37 20.10.2025
4 456
Коментиран от #30
14:38 20.10.2025
5 1488
14:39 20.10.2025
7 Боруна Лом
14:43 20.10.2025
8 Мими
14:43 20.10.2025
9 Софийски селянин,
14:44 20.10.2025
10 мисля
14:45 20.10.2025
11 Ко каза
14:47 20.10.2025
12 Калитко
До коментар #2 от "файчо":Че кой те кара насила.
14:47 20.10.2025
13 Величко
14:47 20.10.2025
14 данъчните да не спят а да следят
икономическа милиция да си заслужи заплатите и да види кои от къде има пари !
кнопки живи ли са или са преспани докато пее тони сторадо?!
колко много лентяий следят ама нищо не следят само заплати вземат
Коментиран от #27
14:48 20.10.2025
15 ФАКТИ
14:49 20.10.2025
16 само питам
14:49 20.10.2025
17 “Голям фен”
14:50 20.10.2025
18 оня с коня
14:50 20.10.2025
19 Видимо доволен
14:50 20.10.2025
20 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя кофт-иГЕH
14:51 20.10.2025
21 СОФКА
14:51 20.10.2025
22 няма начин
14:54 20.10.2025
23 Ха ха ха
14:55 20.10.2025
24 Георги
14:56 20.10.2025
26 На плаката
А иначе, феновете му, най-вече от неговия етнос, биха изумили с финансовите си възможности доста от нас. Все пак, това кражби, джебчийство, проституция, точене на социални фондове и куп други са си изцяло техен ресор в Европа.
15:01 20.10.2025
27 Госта.
До коментар #14 от "данъчните да не спят а да следят":А как ще реагира НАП ? Щото да не стане и на този да даваме пенсия.
15:25 20.10.2025
28 Луд
15:27 20.10.2025
29 Да плаща данъци
15:40 20.10.2025
30 Не е
До коментар #4 от "456":страшно, двапъти ме блокираха за по една седмица. Няма да загубиш нищо казвай си каквото мислиш, много важно, че мисиряка ще те блокира.
15:47 20.10.2025
31 хъхъ
До коментар #1 от "Софийски":На първи ред във VIP зоната ще са Ветко и Маринка Арабаджиеви, братя Диневи, Гущеров - баща и други подобни успели българи.
15:47 20.10.2025
32 лили
16:02 20.10.2025