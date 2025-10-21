21 октомври: Роден е Алфред Нобел - изобретателят и създател на Нобеловите награди

На днешния ден през 1833 г. в шведската столица Стокхолм е роден Алфред Бернхард Нобел — химик, инженер и изобретател, чието име днес стои зад едни от най-авторитетните международни награди в света.

Нобел е най-известен с изобретяването на динамита през 1867 г., както и с посмъртното си решение да използва натрупаното си богатство за учредяване на Нобеловите награди — отличия, които се присъждат ежегодно от 1901 г. насам в сферата на науката, литературата и мира.

Изобретател с над 350 патента

Алфред Нобел прекарва живота си между няколко европейски държави, владее пет езика и регистрира над 350 патента. Основава заводи и лаборатории в над 20 страни, а до края на живота си притежава значително индустриално състояние.

Въпреки че динамитът е използван предимно в строителството и минната индустрия, изобретението бързо намира приложение и във военния сектор. Това поставя морална дилема пред самия Нобел.

Завещание с дългосрочно ехо през вековете

През 1888 г., след смъртта на брат му Лудвиг, френски вестник по погрешка публикува некролог за Алфред Нобел със заглавие „Търговецът на смърт е мъртъв“. Някои историци смятат, че именно този случай подтиква Нобел да преосмисли наследството си.

В завещанието си от 1895 г. Нобел нарежда по-голямата част от състоянието му — приблизително 94% — да бъде използвана за създаване на фонд, който да връчва ежегодни награди на личности и организации, допринесли „най-много за човечеството“.

Първите Нобелови награди са връчени на 10 декември 1901 г., в пет категории: физика, химия, физиология или медицина, литература и мир. През 1969 г. Шведската централна банка учредява допълнителна награда в областта на икономиката.

Личния живот на Алфред Нобел

Нобел никога не се жени и няма наследници. Притежава силен интерес към литературата и сам пише стихове и пиеси. В края на живота си живее предимно във Франция и Италия, където умира през 1896 г. на 63-годишна възраст.

Нобеловите награди се връчват ежегодно в Стокхолм и Осло. Те се считат за върховно признание в своите области. Сред носителите са личности като Мари Кюри, Алберт Айнщайн, Мартин Лутър Кинг-младши, Малала Юсафзай и Международният комитет на Червения кръст.

Създадената от Нобел фондация управлява активи на стойност над 4 милиарда шведски крони (прибл. 360 млн. долара), като всяка награда през последните години достига паричен еквивалент от около 1 милион долара.