Директорът на Лувъра оцени щетите от обира на 88 милиона евро

Щетите от обира на музея Лувър в Париж се оценяват на 88 милиона евро, заяви градският прокурор Лор Беко.

„Това сочи оценката на директора на музея“, каза тя по радио RTL.

Беко подчерта, че тази сума е незначителна в сравнение с историческите щети, нанесени на културната институция. Тя отбеляза, че престъпниците не биха могли да получат тази сума, ако се опитат да разтопят бижутата или да ги разделят на по-малки парчета. Затова тя изрази надежда, че извършителите ще променят решението си и ще се въздържат от повреждане на ценностите.

За обира беше съобщено в неделя. Според прокурорите той е извършен само за четири минути от група от четирима души, двама от които са нахлули в музея. Откраднати са общо девет бижута, принадлежащи на френски кралици и императрици, като едно от тях - изпусната в суматохата корона, е върнато в музея. Медиите съобщиха, че най-големият диамант от колекцията, „Регентът“, тежащ над 140 карата, не е бил откраднат.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес обяви, че крадците са влезли в Лувъра през прозорец, използвайки стълба, монтирана на кран, като са изрязали стъклото с шлайфмашина. Той не изключи възможността крадците да са чужденци. По-късно те са избягали от местопрестъплението със скутери. Няма пострадали. Бившият префект на парижката полиция смята, че крадците са огледали предварително местопрестъплението. Прокуратурата е започнала разследване.