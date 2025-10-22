Китодар Тодоров става барман

Актьорът Китодар Тодоров-Кито ще се превърне за няколко часа в барман на 23.10., четвъртък от 20:00 часа.
Докато приготвя от време на време питиета зад бара на най-новото арт пространство в центъра на столицата - ПО АРТ, актьорът ще разговаря с фенове... А може да пусне някой друг виц от безкрайния си запас със смешки.
Като специални гости са поканени актьори от новия български филм "Платформата", както режисьорът му Ники Мутафчиев. Кито играе една от главните роли в лентата и ще разказва забавни случки по време на снимките.
1 Карлос Друсар
13:03 22.10.2025
2 завод
13:04 22.10.2025
3 Олеле
13:21 22.10.2025
4 Хасковски каунь
— Има време — казва Кито, —
много дни са в този срок! —
И по улиците скита,
не поглежда,
не прочита
Кито новия урок.
— Има време! — думи бойки
казва този пионер.
Но се наредиха двойки,
двойки — десетина бройки
като наниз от пипер.
— Има време, има време —
скача пионерът наш.
Ала дявол да го вземе,
струпаха се като бреме
сто урока наведнаж.
Край на срока се задава.
Ха сега де! Накъде?
Утре класно как ще правя?
Почва да чете тогава,
няма време да яде.
А децата му се смеят:
— Има време,
не чети!
Има време, но къде е?
Рано пиле,
рано пее,
та учи навреме ти!
13:35 22.10.2025
5 Хер Флик от Гестапо
13:36 22.10.2025