Китодар Тодоров става барман

22 Октомври, 2025 12:59 786 5

  • китодар тодоров-
  • китодар-
  • барман-
  • бар-
  • актьор

Актьорът ще разговаря с фенове на по питие

Китодар Тодоров става барман - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Актьорът Китодар Тодоров-Кито ще се превърне за няколко часа в барман на 23.10., четвъртък от 20:00 часа.

Докато приготвя от време на време питиета зад бара на най-новото арт пространство в центъра на столицата - ПО АРТ, актьорът ще разговаря с фенове... А може да пусне някой друг виц от безкрайния си запас със смешки.

Като специални гости са поканени актьори от новия български филм "Платформата", както режисьорът му Ники Мутафчиев. Кито играе една от главните роли в лентата и ще разказва забавни случки по време на снимките.

Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Карлос Друсар

    0 2 Отговор
    Не ме интересуват хора, които не са казали една хубава дума за мен, за да ме подкрепят пред федерацията

    13:03 22.10.2025

  • 2 завод

    1 1 Отговор
    Ако ще да става и бардама!

    13:04 22.10.2025

  • 3 Олеле

    1 3 Отговор
    Пак това противно типче, не се наяде!

    13:21 22.10.2025

  • 4 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Едно стихотворение на Асен Босев от моето време:

    — Има време — казва Кито, —

    много дни са в този срок! —

    И по улиците скита,

    не поглежда,

    не прочита

    Кито новия урок.



    — Има време! — думи бойки

    казва този пионер.

    Но се наредиха двойки,

    двойки — десетина бройки

    като наниз от пипер.



    — Има време, има време —

    скача пионерът наш.

    Ала дявол да го вземе,

    струпаха се като бреме

    сто урока наведнаж.



    Край на срока се задава.

    Ха сега де! Накъде?

    Утре класно как ще правя?

    Почва да чете тогава,

    няма време да яде.



    А децата му се смеят:

    — Има време,

    не чети!



    Има време, но къде е?

    Рано пиле,

    рано пее,

    та учи навреме ти!

    13:35 22.10.2025

  • 5 Хер Флик от Гестапо

    2 0 Отговор
    По- добре, от колкото да си купува акумулатор....))

    13:36 22.10.2025