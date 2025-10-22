Китодар Тодоров става барман

Актьорът Китодар Тодоров-Кито ще се превърне за няколко часа в барман на 23.10., четвъртък от 20:00 часа.

Докато приготвя от време на време питиета зад бара на най-новото арт пространство в центъра на столицата - ПО АРТ, актьорът ще разговаря с фенове... А може да пусне някой друг виц от безкрайния си запас със смешки.

Като специални гости са поканени актьори от новия български филм "Платформата", както режисьорът му Ники Мутафчиев. Кито играе една от главните роли в лентата и ще разказва забавни случки по време на снимките.