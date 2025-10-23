Кралски биограф: Принц Андрю настоявал да му бъдат „осигурявани жени“

Принц Андрю, който наскоро окончателно се отказа от всички свои титли заради продължаващия скандал с Джефри Епстийн, е отправял многократни искания към свои служители и приближени да му „уреждат момичета“, като е проявявал изразени предпочитания към балерини и блондинки. Това се посочва в новата книга на кралския биограф Андрю Лоуни, озаглавена Entitled: The Rise and Fall of the House of York, цитирана от The Times, Page Six и Daily Mail.

По данни, събрани от автора, бившият херцог на Йорк е молел почти всички около себе си да му намират жени за срещи, което често е водело до интимни отношения с жени, които той „не осъзнавал, че са проститутки“. В някои случаи в ангажирането на жени са участвали дори неговите охранители от личната му охрана – платени с публични средства.

Лоуни описва как принц Андрю забелязвал привлекателни балерини по време на спектакли на Кралския балет и изпращал служители от охраната си да ги поканят лично. В други случаи е карал свои помощници да канят жени на масата му в нощни клубове в Лондон или в хотелските му стаи при пътувания в чужбина.

Биографът допълва, че служители от екипа на Андрю редовно са настоявали атрактивни жени да бъдат включвани в списъка с гости на различни събития. Един от личните му секретари дори отбелязал изрично в кореспонденция: „Той харесва блондинки“. В отговор, дипломат от британско консулство заявил: „Аз съм дипломат, не сводник.“

65-годишният принц Андрю се отказа от поста си на специален търговски представител на Обединеното кралство още през 2011 г. след нарастващи критики за връзките му с Джефри Епстийн.

Според книгата, по време на международни командировки Андрю предпочитал да отсяда в хотели, а не в кралските резиденции, тъй като това му давало по-голяма свобода по отношение на срещите с жени и бизнес партньори. Според свидетелства, той е използвал ескорт услуги на жени, представящи се за професионалистки в различни сфери.

Лоуни също така посочва, че принцът е използвал позицията си на патрон на Английския национален балет, за да получава достъп до балерините, като според служители от институцията, той е бил „натрапен“ на балета след смъртта на принцеса Даяна през 1997 г. Присъствието му на спектакли е било по-скоро водено от интерес към танцьорките, отколкото към изкуството. Когато е присъствал, Андрю настоявал лично да избира кой да седи с него в кралската ложа. Имената не били съобщавани на балета, но по подозрения на служителите, включвали негови любовници, включително инструкторка по йога и бизнесмени.

Обвиненията срещу Андрю от страна на Вирджиния Джуфре бяха отново във фокуса на медиите тази седмица, след като след смъртта ѝ през април т.г. на 41-годишна възраст, бе публикувана нейна автобиография, в която тя отново заявява, че е била принуждавана да има сексуални контакти с принца. Андрю постигна споразумение по гражданското дело в САЩ през 2022 г., като изплати милиони долари на Джуфре, но продължава да отрича обвиненията.

В дните преди публикуването на книгата на Лоуни, принц Андрю обяви, че се отказва от титлата Херцог на Йорк и останалите си официални звания, с мотива, че „постоянните обвинения срещу мен отклоняват вниманието от работата на Негово Величество и Кралското семейство“.

Междувременно се появи и нова информация, според която Джефри Епстийн е възнамерявал да запознае Андрю с млада блондинка, която понастоящем е йога инструктор в Ню Йорк. Според адвоката ѝ, жената не само е била сексуално малтретирана от Епстийн, но и трафикирана от него в продължение на години.

Бившият федерален прокурор Нийма Рахмани заяви пред Page Six, че не очаква принц Андрю отново да посети САЩ, тъй като рискът да бъде задържан или разпитан по делото „Епстийн“ остава реален.

Конгресменът демократ Стивън Линч, член на Комисията по надзор в Камарата на представителите на САЩ, вече е изразил желание да разпита Андрю във връзка с участието му в случая.

Жизлейн Максуел, приближена на Епстийн и сочена за негов съучастник, изтърпява 20-годишна присъда за участие в сексуална експлоатация на малолетни.

Бъкингамският дворец не е направил официален коментар, но в изявление от миналата седмица принц Андрю отново заяви: „Както съм казвал и преди, категорично отричам обвиненията срещу мен.“